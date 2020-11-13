В штате "выигравшего Байдена" аннулировали часть голосов: Трамп выиграл иск в Пенсильвании

Речь идёт об иске штаба Трампа, который был подан в суд в Пенсильвании. Истцы добивались того, чтобы бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября были аннулированы.

Отметим, что, по данным американских СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков, которые были необходимы демократу, чтобы победить Трампа.

Согласно постановлению суда, госсекретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар, отвечающая за организацию выборов в штате, которая продлила сроки представления документов с 9 до 12 ноября, не имела на это права. В результате все присланные ею бюллетени, нарушающие закон, аннулированы. Однако стоит отметить, что эти бюллетени до сих пор и не были подсчитаны. По словам властей штата, забракованные бюллетени составляют небольшое число и не повлияют на общие итоги голосования в Пенсильвании.