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В штате "выигравшего Байдена" аннулировали часть голосов: Трамп выиграл иск в Пенсильвании

13 ноября 2020, 12:50  •  105 • Политика
Действующий президент США Дональд Трамп выиграл иск в Пенсильвании по делу о фальсификации на выборах. Решением суда в штате "выигравшего Байдена" аннулировали часть голосов.
Речь идёт об иске штаба Трампа, который был подан в суд в Пенсильвании. Истцы добивались того, чтобы бюллетени, присланные по почте жителями штата, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября были аннулированы.
Отметим, что, по данным американских СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков, которые были необходимы демократу, чтобы победить Трампа.
Согласно постановлению суда, госсекретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар, отвечающая за организацию выборов в штате, которая продлила сроки представления документов с 9 до 12 ноября, не имела на это права. В результате все присланные ею бюллетени, нарушающие закон, аннулированы. Однако стоит отметить, что эти бюллетени до сих пор и не были подсчитаны. По словам властей штата, забракованные бюллетени составляют небольшое число и не повлияют на общие итоги голосования в Пенсильвании.

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