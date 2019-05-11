В штабе Зеленского рассказали о затягивании его инаугурации

Верховная рада «играет в игры» в ситуации с определением даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, чем портит репутацию страны, заявил советник будущего лидера Александр Данилюк.

«Мы хотим провести инаугурацию на должном уровне с присутствием международных лидеров. Без планирования не обойтись. Мешает неопределённость, она усложняет иностранным лидерам планирование графика для приезда на Украину. Рада играет в игры, чем портит репутацию страны», — сказал он в интервью Liga.net.

Ранее в партии Петра Порошенко предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня.

Также депутат Рады Олег Куприенко заявил, что нельзя проводить инаугурацию Зеленского 19 мая, поскольку этот день является «гнилым воскресеньем».

В свою очередь, Зеленский написал в письме спикеру Верховной рады Андрею Парубию, что его инаугурацию необходимо провести 19 мая.