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В штабе Зеленского призвали Порошенко «убрать за собой» после ухода

11 мая 2019, 18:24  •  31 • Украина
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк призвал команду нынешнего главы государства Петра Порошенко «убрать за собой» после ухода от власти.
 
Reuters © Valentyn Ogirenko
 

По словам Данилюка, «люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия».

«Всё-таки, уходя, лучше за собой убрать. И пора вырабатывать цивилизованную политическую культуру», — сказал он в беседе с Liga.net.

Ранее в штабе Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения властей.

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