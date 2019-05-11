В штабе Зеленского призвали Порошенко «убрать за собой» после ухода

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк призвал команду нынешнего главы государства Петра Порошенко «убрать за собой» после ухода от власти.

По словам Данилюка, «люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия».

«Всё-таки, уходя, лучше за собой убрать. И пора вырабатывать цивилизованную политическую культуру», — сказал он в беседе с Liga.net.

Ранее в штабе Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения властей.