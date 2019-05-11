|
В штабе Зеленского призвали Порошенко «убрать за собой» после ухода
11 мая 2019, 18:24 • 31 • Украина
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк призвал команду нынешнего главы государства Петра Порошенко «убрать за собой» после ухода от власти.
Reuters © Valentyn Ogirenko
По словам Данилюка, «люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия».
«Всё-таки, уходя, лучше за собой убрать. И пора вырабатывать цивилизованную политическую культуру», — сказал он в беседе с Liga.net.
Ранее в штабе Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения властей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2019, 09:24
|
10 мая 2019, 14:54
|
09 мая 2019, 08:09
|
08 мая 2019, 12:24
|
07 мая 2019, 04:09
|
05 мая 2019, 13:09
|
11 мая 2019, 05:39