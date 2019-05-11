Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко поставил в тупик вопрос о "грязной нефти" из России: "З...
Адвокат Вышинского собрал необходимую для выплаты залога сумму
Советник Зеленского рассказал, как избранный президент будет набирать министров ...
«Раскольнические тенденции»: почему объединение украинской церкви до сих пор не ...
Главная / Украина

В штабе Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения властей

11 мая 2019, 15:09  •  113 • Украина
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» нынешнего руководства страны. Об этом заявил советник будущего главы государства Александр Данилюк.
 
РИА Новости
 

По его словам, в приоритеты команды Зеленского входят борьба с коррупцией и наведение порядка в судебной системе.

«Волюнтаристское назначение судей Верховного суда уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, — это недопустимо. Расчёт таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим», — сказал Данилюк в беседе с Liga.net.

Ранее в штабе Зеленского предложили жителям Украины назвать главные проблемы страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
10 мая 2019, 19:39
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
11 мая 2019, 11:54
В Госдуме оценили заявление украинского эксперта о «влиянии» России
10 мая 2019, 19:39
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
11 мая 2019, 15:09
В Крыму наблюдают рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев
11 мая 2019, 10:09
Порошенко подтвердил, что его допросили по делу "майдана"
11 мая 2019, 13:24
Медведчук считает, что обмен пленными в Донбассе зависит от политической воли Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
09 мая 2019, 04:54
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
10 мая 2019, 10:09
Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
06 мая 2019, 11:54
"Рот ему уже обеззубили": Депутату Украины жёстко ответили на "геноцид" Донбасса
09 мая 2019, 17:54
"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов"? У Зеленского потребовали объяснений из-за "Дня благодарения" 9 мая
10 мая 2019, 14:54
Анна Герман: У украинцев пропал страх перед властью Порошенко. «Бессмертный полк» собрал миллион жителей страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.