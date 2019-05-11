В штабе Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения властей

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» нынешнего руководства страны. Об этом заявил советник будущего главы государства Александр Данилюк.

По его словам, в приоритеты команды Зеленского входят борьба с коррупцией и наведение порядка в судебной системе.

«Волюнтаристское назначение судей Верховного суда уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, — это недопустимо. Расчёт таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим», — сказал Данилюк в беседе с Liga.net.

Ранее в штабе Зеленского предложили жителям Украины назвать главные проблемы страны.