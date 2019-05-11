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В штабе Зеленского пообещали пересмотреть одиозные решения властей
11 мая 2019, 15:09 • 113 • Украина
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть «одиозные решения» нынешнего руководства страны. Об этом заявил советник будущего главы государства Александр Данилюк.
РИА Новости
По его словам, в приоритеты команды Зеленского входят борьба с коррупцией и наведение порядка в судебной системе.
«Волюнтаристское назначение судей Верховного суда уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, — это недопустимо. Расчёт таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим», — сказал Данилюк в беседе с Liga.net.
Ранее в штабе Зеленского предложили жителям Украины назвать главные проблемы страны.
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