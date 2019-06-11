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В штабе Зеленского ожидают скорого решения КС по указу о роспуске Рады

11 июня 2019, 15:39  •  57 • Украина
Представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский рассчитывает, что решение КС по указу Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады будет принято раньше, чем через месяц.
 
© president.gov.ua
 

Он напомнил, что закон о КС Украины «даёт на принятие решения по этому вопросу месяц», передаёт Интерфакс-Украина.

«То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом», — сказал он.

Как отметил Вениславский, он не может прогнозировать ситуации, при которых указ главы государства будет признан неконституционным.

«Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным», — добавил он.

По его словам, оснований для признания неконституционным указа о досрочном прекращении полномочий парламента нет.

Ранее Зеленский, обращаясь к судьям КС, отметил, что «общество очень внимательно следит за этим делом». Он выразил надежду на справедливое решение. 

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.

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