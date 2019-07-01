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В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам

01 июля 2019, 16:39  •  19 • Украина
Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Богдан.
 
РИА Новости
 

«Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», — цитирует Интерфакс-Украина Богдана.

Так он прокомментировал решение Зеленского направить письмо премьеру Украины Владимиру Гройсману о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности главы украинского МИД Павла Климкина.

В конце июня Москва направила Киеву ноту с указанием возможностей, которые украинская сторона может использовать для освобождения моряков.

Позднее Климкин заявил, что Украина отказывается рассматривать эти условия.

Как подчеркнул Зеленский, он узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства из интернета.

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