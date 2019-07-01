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В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам
01 июля 2019, 16:39 • 19 • Украина
Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Богдан.
РИА Новости
«Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», — цитирует Интерфакс-Украина Богдана.
Так он прокомментировал решение Зеленского направить письмо премьеру Украины Владимиру Гройсману о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности главы украинского МИД Павла Климкина.
В конце июня Москва направила Киеву ноту с указанием возможностей, которые украинская сторона может использовать для освобождения моряков.
Позднее Климкин заявил, что Украина отказывается рассматривать эти условия.
Как подчеркнул Зеленский, он узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства из интернета.
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