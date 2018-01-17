В штабе Путина отбирают для подачи в ЦИК только "идеальные подписи"

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Активисты предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина, который участвует в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, поставили своей целью отобрать для подачи в ЦИК "идеальные подписи" из большого массива подписных листов, поданных в поддержку кандидата.

Собравшимся в штабе журналистам рассказали, как идет проверка.

По данным сопредседателя штаба Сергея Когогина, собрано уже около 1,2 млн подписей, при этом в штаб в Москве доставлено 472 тыс. подписных листов. Для подачи в ЦИК отобрано уже 143 тыс. из 16 регионов. Подписные листы из еще 27 регионов в настоящий момент находятся на проверке. По словам Когогина, несмотря на то, что число подписей уже почти в четыре раза превысило необходимый объем, процесс сбора пока останавливаться не будет.

В соответствии с законом Путину как самовыдвиженцу необходимо подать в ЦИК 300 тыс. подписей. При этом на проверку в Центризбирком можно подать, с учетом резерва, не более 315 тыс.

В штаб Путина, разместившийся в Гостином дворе, поступают подписи из разных регионов страны. Некоторые листы упакованы в картонные коробки, обклеенные символикой кандидата, и содержат указание регионов, где они были собраны. Например, на нескольких коробках было написано "Сибиряки-красноярцы за Путина".

Часть подписных листов были сложены в большие пластиковые ящики, некоторые регионы подавали листы, собранные в скоросшиватели. По словам активиста штаба, подписи из одного региона поступили "в просторной матерчатой клетчатой сумке".

В ходе встречи с журналистами активисты штаба рассказали о наиболее частых недочетах, возникающих при сборе подписей.

"Подписи собираются строго при наличии паспорта, так как волонтерам необходимо убедиться в точности указанного номера документа, удостоверяющего личность, а также выполнить требование закона о том, что подписи могут ставить только местные жители", - подчеркнули в штабе.

Подписи в поддержку Путина собирают волонтеры. Значительное их число - это активисты движения "Волонтеры Победы", которые расположились в торговых центрах и других публичных пространствах. Также подписи собирают и в общественных приемных "Единой России". По словам активистов, было принято решение при сборе подписей не ходить по квартирам, чтобы не вторгаться в личное пространство россиян.

"Граждане обычно видят пункты сбора подписей и интересуются, что происходит. Волонтеры рассказывают им о необходимых требованиях, о том, что поставить подпись в поддержку кандидата можно только при наличии паспорта. После этого граждане, которые не захватили с собой документ, удостоверяющий личность, уходят домой, чтобы вернуться с паспортом и поставить подпись", - рассказал ТАСС один из активистов штаба. По его словам, нередко граждане не просто подходят к волонтерам, чтобы поставить подпись, но и начинают рассказывать о своих причинах, по которым они решили поддержать Путина.

Однако даже повышенное внимание волонтеров к этой процедуре не ограждает от возможных недочетов. Одной из наиболее частых ошибок является неверное занесение номера паспорта в подписные листы.

"Порой вместо положенных четырех цифр серии и шести цифр номера в подписных листах паспорт оказывается обозначенным девятью, а иногда и одиннадцатью цифрами", - рассказали в штабе. Такие подписи не проходят проверку.

Начальник юридической службы штаба Сергей Кабышев рассказал о еще одной распространенной ошибке - так называемых неоговоренных исправлениях. По его словам, так называются исправления в подписных листах, которые не были надлежащим образом заверены сборщиками подписей.

Кабышев подчеркнул, что, поскольку в подписных листах содержатся некоторые персональные данные, то храниться эти листы будут с особой тщательностью. При этом листы, которые не были отобраны в ЦИК, будут скорее всего уничтожены. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов подчеркнул, что люди, поставившие подписи, не будут забыты, с ними будет идти работа, и на их основе могут формировать базу сторонников Путина.

По итогам выдвижения в избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 представителей партий.

В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Ирина Волынец (Народная партия России), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.