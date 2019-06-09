Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После отмены концерта у Кремля Макаревича позвали на Украину
По совету Трампа: Джонсон не считает нужным «выписывать чек» ЕС на $50 млрд за б...
В Нур-Султане и Алма-Ате задержали 100 человек, которые вышли по призыву запреще...
Ракета как такси или Что делать когда бензин будет по 100
Главная / Украина

В штабе Порошенко объяснили его поражение на выборах лидера Украины

09 июня 2019, 21:24  •  25 • Украина
Глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» Сергей Березенко в интервью «Главреду» заявил, что экс-лидер Украины Пётр Порошенко проиграл на президентских выборах из-за отсутствия общения с украинцами в соцсетях.
 
РИА Новости
 

По его словам, в штабе Порошенко полагали, что страна разделится на два лагеря — «проукраинских государственников» и тех, кто выступает за «сытую, спокойную жизнь».

При этом ожидалось, что первых представителей в стране больше в соотношении 60/40.

«А оказалось, что появление Зеленского сформировало совсем другой запрос, разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политическая система страны находится «в нокдауне», и предложил её «нокаутировать» ради создания новой.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT отметил отсутствие у Зеленского «желания распрощаться с наследием Порошенко».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
09 июня 2019, 21:24
«Использует кредит недоверия к старой власти»: Зеленский пообещал отправить «в нокаут» прежнюю политическую систему
08 июня 2019, 22:39
Украина, Польша и Литва создали комитет по вопросам безопасности
09 июня 2019, 18:09
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
09 июня 2019, 18:09
В Совфеде оценили слова Порошенко о готовности занять пост премьер-министра
09 июня 2019, 02:09
Игорь Додон: «Ситуация в Молдове близка к взрыву!»
09 июня 2019, 02:09
Оставшийся без власти Плахотнюк объявил о государственном перевороте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 03:54
Зеленский взялся за "Северный поток - 2": Лидеры Украины и Польши выдвинули претензию России
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
05 июня 2019, 07:09
"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "слил" прессе план об изъятии у бизнеса "свердоходов"
09 июня 2019, 02:09
Оставшийся без власти Плахотнюк объявил о государственном перевороте
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
05 июня 2019, 10:24
Россия предложила навести порядок в Гвинейском заливе, где пираты объявили "охоту" на русских моряков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.