В штабе Байдена уже празднуют победу: "Он будет следующим президентом Соединённых Штатов"

Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена объявил о его победе на выборах после подсчёта голосов в штате Висконсин. С заявлением выступила менеджер предвыборной кампании бывшего вице-президента Джен О'Мэлли Диллон.

Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах… Он будет следующим президентом Соединённых Штатов, - заявила она на брифинге.

При этом представительница штаба Джо Байдена не исключила, что действующий президент США Дональд Трамп может потребовать пересчёта голосов в штате Висконсин. На это намекает и сообщение главы США в Twitter, в котором он назвал странным, что в штатах, которые контролируют демократы, его вчерашнее лидерство обернулось сегодня внезапным проигрышем.