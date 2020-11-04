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В штабе Байдена уже празднуют победу: "Он будет следующим президентом Соединённых Штатов"

04 ноября 2020, 23:20  •  20 • Политика
В штабе Байдена заявили о победе на выборах. "Он будет следующим президентом Соединённых Штатов", - гласит заявление.
Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена объявил о его победе на выборах после подсчёта голосов в штате Висконсин. С заявлением выступила менеджер предвыборной кампании бывшего вице-президента Джен О'Мэлли Диллон.
Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах… Он будет следующим президентом Соединённых Штатов, - заявила она на брифинге.
При этом представительница штаба Джо Байдена не исключила, что действующий президент США Дональд Трамп может потребовать пересчёта голосов в штате Висконсин. На это намекает и сообщение главы США в Twitter, в котором он назвал странным, что в штатах, которые контролируют демократы, его вчерашнее лидерство обернулось сегодня внезапным проигрышем.

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