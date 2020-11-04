|
В штабе Байдена уже празднуют победу: "Он будет следующим президентом Соединённых Штатов"
04 ноября 2020, 23:20 • 20 • Политика
В штабе Байдена заявили о победе на выборах. "Он будет следующим президентом Соединённых Штатов", - гласит заявление.
Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена объявил о его победе на выборах после подсчёта голосов в штате Висконсин. С заявлением выступила менеджер предвыборной кампании бывшего вице-президента Джен О'Мэлли Диллон.
При этом представительница штаба Джо Байдена не исключила, что действующий президент США Дональд Трамп может потребовать пересчёта голосов в штате Висконсин. На это намекает и сообщение главы США в Twitter, в котором он назвал странным, что в штатах, которые контролируют демократы, его вчерашнее лидерство обернулось сегодня внезапным проигрышем.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2020, 05:20
|
04 ноября 2020, 03:10
|
31 октября 2020, 18:30
|
02 ноября 2020, 19:05
|
04 ноября 2020, 00:25
|
31 октября 2020, 02:00
|
02 ноября 2020, 01:40