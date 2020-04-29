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В Шотландии продаётся идеальное место для самоизоляции

29 апреля 2020, 21:10  •  14 • В мире
Британское агентство недвижимости предложило идеальный способ, как точно не заболеть коронавирусом. За несколько сотен тысяч долларов предлагается купить целый уединённый остров, расположенный между Шотландией и Норвегией.
В Шотландии можно приобрести собственный уединённый остров, который обойдётся дешевле апартаментов в Нью-Йорке и станет хорошим убежищем во время пандемии коронавируса, пишет газета The New York Post.
Живописный участок суши располагается рядом с Шетландским архипелагом. Географически от острова даже ближе до Норвегии и Фарерских островов, нежели до самой материковой Шотландии.
Цена вопроса — $300 тыс. По данным агентства недвижимости Vladi Private Islands, площадь этого участка суши составляет 26 га, он не оставит равнодушным благодаря красоте дикой природы.
На острове будет возможность построить пирс, водяную мельницу и ряд объектов для ведения сельского хозяйства. Также разрешена реставрация двух заброшенных жилых домов и возведение нового коттеджа.
Кроме того, можно установить солнечные батареи и оборудовать канализационную систему, позволяющую собирать и фильтровать сточную или дождевую воду с крыши. Данные опции сделают дом экологичным и эргономичным.

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