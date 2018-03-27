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В шоке будете только вы: Британским СМИ объяснили, что в России думают о высылке дипломатов

27 марта 2018, 02:09  •  158 • Политика
Пресса Великобритании сообщает, что Россия "шокирована" повсеместной высылкой своих дипломатов.
Британские СМИ сообщают о том, что вся Россия в шоке от слаженных действий Евросоюза, предпринятых в связи с инцидентом в Солсбери. Телеканал Sky News добавляет, что после решения США о высылке 60 российских дипломатов Россия находится в еще большем шоке.
Журналисты заявляют, что в Москве якобы не ожидали, что Евросоюз так дружно и быстро предпримет меры против России. Кроме того, утверждается, что еще больший сюрприз преподнес президент США Дональд Трамп, которого в Кремле якобы считали другом.
На деле же случившееся не стало какой-то неожиданностью ни для кого. Москве еще во время саммита лидеров ЕС стало ясно, куда ветер дует. Поэтому к европейскому политическому демаршу все были вполне готовы.
Не стало для России откровением и позиция Вашингтона. Со времен избрания президентом США Дональда Трамп, которого усиленно записывают в агенты Кремля, отношения между Москвой и Вашингтоном не претерпели каких-то изменений в лучшую сторону, скорее напротив, только продолжили ухудшаться.
Об этом же говорят и комментарии под "сенсационным сюжетом".
"Россия в шоке?))) Это вы завтра будете в шоке", - пишет один из пользователей.
"Да кто в шоке? Москва?? Мы в шоке от того, что у вас родители по номерам... А ваша политика - это случай для психиатрии", - поддерживает его другой, намекая на закон о запрете на слова "папа" и "мама", и замену их на "родитель 1" и "родитель 2".
"Наконец-то русские глаза открыли, кулаки сжали, а то расслабились, ошибочно подумали о хорошем, добром, вечном... но нет, опять одни и те же грабли", - соглашается с ними третий.

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