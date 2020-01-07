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В шлёпках - и в музей: Первая леди Украины пренебрегла деловым этикетом в Омане
07 января 2020, 09:39 • 106 • В мире
Супруга украинского лидера Владимира Зеленского во время отдыха в Омане посетила Национальный музей. Журналисты заметили, что первая леди Незалежной на отдыхе пренебрегла деловым этикетом, появившись в музее в шлепанцах.
Супруга Владимира Зеленского, которая вместе с ним отправилась на отдых в Оман, побывала в Национальном музее страны. Украинские журналисты заметили, что первая леди для осмотра достопримечательностей пренебрегла деловым этикетом. На официальном мероприятии она была в неподобающей, как кажется на первый взгляд, обуви.
Елена Зеленская была одета в длинное платье-рубашку из лёгкой ткани, укороченные брючки и... шлепанцы.
Впрочем, её внешний вид не смутил представителей музея. Как видно на фото, первую леди Украины сопровождают сотрудники культурного учреждения.
А вот самого Зеленского в Сети уже высмеивают, заостряя внимание на дорогом отеле, где остановился политик, а также припоминая давнишнюю поездку экс-лидера Петра Порошенко на Мальдивы.
Рабочая поездка украинского лидера даже обросла интернет-мемами. В них Зеленский выступает в роли Вовки, друга старика Хоттабыча, или Лоуренса Аравийского.
Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что президент с отдыхом в Омане также планирует совмещать и рабочие встречи. В частности, по заявлениям президентского офиса, он должен обсудить торгово-экономическое сотрудничество с Оманом, а также укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.
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