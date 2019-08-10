В школу - как на войну: Американские родители массово закупаются бронерюкзаками для детей

К началу учебного года в американских магазинах резко выросли продажи специальных рюкзаков. Речь идёт о продукции компании ArmourMe (кстати, основал её бывший израильский военный Габи Синоби) - бронированных рюкзаках.

Производитель обещает, что такие ранцы можно использовать как щит от пистолетных пуль, ножей и другого оружия. За последний год продажи армированных рюкзаков выросли на 200%, сообщает телеканал 360.

А настоящий бум покупок случился после недавнего трагического уик-энда, когда сразу в трёх точках США случились массовые расстрелы людей. Тем временем в "Твиттере" возмущаются слишком легкомысленным отношением властей к проблеме доступности оружия. "Живём не в функционирующем обществе, а в зоне военных действий", - жалуются пользователи.