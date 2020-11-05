В школах появятся свои Байден и Трамп? Должность директора предложили сделать выборной

Должность директора школы в России может стать выборной, а управляющие советы школ могут получить реальные полномочия. С соответствующим предложением к Минпросвещения выступила партия "Новые люди".

В обращении к замминистра просвещения России Виктору Басюку говорится, что сейчас директора школы назначает учредитель. По мнению партии "Новые люди", такой подход лишь "усиливает командно-административные методы управления школой".

Вместо этого предлагается сделать должность выборной. Полномочиями выбирать нового директора предлагается наделить учителей, старшеклассников, а также родителей школьников.

Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы, - цитирует "РИА Новости" предложение "Новых людей".

Также в партии считают, что управляющие советы школ следует наделить реальной властью в учебном заведении. В настоящий момент они обладают лишь декларативными полномочиями.