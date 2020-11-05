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В школах появятся свои Байден и Трамп? Должность директора предложили сделать выборной
05 ноября 2020, 18:35 • 69 • Политика
Минпросвещения предложили сделать должность директора школы выборной. Главу учебного заведения должны выбирать учителя, старшеклассники и родители учеников.
Должность директора школы в России может стать выборной, а управляющие советы школ могут получить реальные полномочия. С соответствующим предложением к Минпросвещения выступила партия "Новые люди".
В обращении к замминистра просвещения России Виктору Басюку говорится, что сейчас директора школы назначает учредитель. По мнению партии "Новые люди", такой подход лишь "усиливает командно-административные методы управления школой".
Вместо этого предлагается сделать должность выборной. Полномочиями выбирать нового директора предлагается наделить учителей, старшеклассников, а также родителей школьников.
Также в партии считают, что управляющие советы школ следует наделить реальной властью в учебном заведении. В настоящий момент они обладают лишь декларативными полномочиями.
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