В школах откроют пункты для обязательной вакцинации от ковида: "Ну не бойтесь, не бойтесь"

Известная пианистка Валентина Лисица рассказала об открытии пунктов для обязательной вакцинации от COVID-19 в школах. Их будет около 7000 по всей стране. "Ну не бойтесь, не бойтесь", - успокоила она народ.

Об открытии школьных пунктов вакцинации Лисица написала в своём Twitter. Она отметила, что согласие на прививку ребёнку родителям подписывать не будет необходимости. За попытку оформить для сына или дочери необоснованный медотвод наказывать будут сурово: до двух лет тюрьмы или штрафом, эквивалентным 2,5 миллиона рублей.

"Ну не бойтесь, не бойтесь. Это во Франции", - успокоила подписчиков пианистка.

Скриншот: Twitter/@ValLisitsa

Французы узнали об этом решении властей ещё 12 июля. Президент Эммануэль Макрон объявил, что с начала учебного года в школах будет проводиться специальная кампания по вакцинации. 21 июля премьер-министр Франции подтвердил, что с сентября прививочные пункты откроются для учеников средних и старших классов.

Власти Франции опасаются, что прививки могут нарушить нормальный ход учебного процесса. Министру национального просвещения, молодёжи и спорта Жану-Мишелю Бланке поручили предотвратить это. 28 июля он дал интервью, в котором всё объяснил.

Непривитые ученики будут переведены на дистанционное обучение. Если в каком-либо классе будет выявлен хоть один случай заражения, класс закроют, дети также будут учиться в дистанционном формате. Французский премьер подчеркнул, что в школах детям раздадут бумаги, которые должны будут подписать их родители, так что согласие отцов и матерей на прививку всё же планируется получать. Его слова привёл портал FrancetvInfo.