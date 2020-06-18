Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / В мире

В школах Латвии детей обучат партизанской борьбе

18 июня 2020, 14:00  •  28 • В мире
В Латвии к войне готовы, но враги всё никак не нападают
В Латвии принят и обнародован проект новой концепции обороны страны. На основании этой концепции, составленной министерством обороны, будет разработан секретный четырёхлетний план по обороне Латвии. План секретный, но концепция – в свободном доступе и кое-какие выводы можно сделать уже сегодня.
«В отличие от уже существующей концепции в новом проекте говорится об организации движения сопротивления или партизанской войне в ситуации, если Латвия частично или полностью будет оккупирована. Число солдат в последующие годы планируется увеличивать, инфраструктуру развивать, углублять сотрудничество в рамках НАТО и Балтии, а также способствовать заметному для России американскому присутствию на нашей земле. Россия есть и остаётся главным источником угрозы»,
– говорится в новом проекте концепции обороны Латвии, который был опубликован на страницах газеты Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета»).
Государственный секретарь министерства обороны Янис Гарисонс, комментируя этот проект, уверен: нельзя больше исходить из того, что Латвия «маленькая и бессильная». По его мнению, если правильно применять военные средства и с умом использовать ландшафт местности при планировании оборонительных боёв, можно успешно вести оборону страны. Он напомнил, что в стране достаточно военнослужащих, только одного национального ополчения «Земессардзе» 12 тысяч человек, что превышает численность Вооружённых сил Латвии (8 тысяч солдат), а ещё есть 6 тысяч резервистов.
Однако министерство обороны решило на этом не останавливаться и уже сегодня начать обучать детей со школы обороне своего государства. Так, с нового учебного года предмет «Государственная оборона» войдёт в список учебных предметов для среднего образования, но пока изучать его будут по желанию, а с 1 сентября 2024 года предмет станет обязательным. В Минобороны уже подсчитали, что таким образом в ближайшие годы страна получит ещё 34 тысячи молодых людей, обученных стрелять, как минимум. Преподавать же этот новый предмет в школах будут инструкторы военной молодёжной националистической организации «Яунсардзе». Кстати, детей будут обучать не только стрелять, их научат ещё и тактике партизанской борьбы «на оккупированной территории», в частности – диверсиям.
Однако среди депутатов cейма нет единого мнения по поводу таких нововведений. Некоторые высказывают опасения, не опасно ли в ближайшем будущем получить тысячи молодых людей, обученных обращаться с оружием?
Министерство обороны уже требует увеличить финансирование из государственного бюджета на 5,5 млн евро. Гарисонс уверяет, что «гарантированных 2% от внутреннего валового продукта на всё не хватит».
Также в новой концепции рассматривается необходимость наделить главу Минобороны полномочиями для принятия решений по уничтожению объектов инфраструктуры, чтобы она не досталась врагу или «чтобы обеспечить необходимые операционные мероприятия, например взорвать мосты».
Похоже, в Латвии к войне готовы, дело за малым – враги всё никак не нападают, но в Риге не теряют надежды…
Соб. корр. ФСК
На фото. Латышское молодёжное ополчение «Яунсардзе», источник – MixNews

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
18 июня 2020, 09:00
Имя "единственного спасителя Америки" нашли в отрывке из "Брата-2"
18 июня 2020, 01:00
"Спасибо финнам и американцам": Кто на самом деле сорвал Горбачёву сделку по Карелии?
18 июня 2020, 01:00
Американцы расставили в Сирии капкан для России
18 июня 2020, 03:00
России не нужны высокие цены на нефть: Новак озвучил комфортную стоимость
18 июня 2020, 01:00
"Как в начале 1990-х": Медведев заявил об "экономическом шоке" России, не имеющем аналогов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
14 июня 2020, 21:00
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
11 июня 2020, 23:00
Киев накануне Дня России приготовил Москве очередную гадость
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.