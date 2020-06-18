В школах Латвии детей обучат партизанской борьбе

В Латвии к войне готовы, но враги всё никак не нападают

В Латвии принят и обнародован проект новой концепции обороны страны. На основании этой концепции, составленной министерством обороны, будет разработан секретный четырёхлетний план по обороне Латвии. План секретный, но концепция – в свободном доступе и кое-какие выводы можно сделать уже сегодня.

«В отличие от уже существующей концепции в новом проекте говорится об организации движения сопротивления или партизанской войне в ситуации, если Латвия частично или полностью будет оккупирована. Число солдат в последующие годы планируется увеличивать, инфраструктуру развивать, углублять сотрудничество в рамках НАТО и Балтии, а также способствовать заметному для России американскому присутствию на нашей земле. Россия есть и остаётся главным источником угрозы»,

– говорится в новом проекте концепции обороны Латвии, который был опубликован на страницах газеты Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета»).

Государственный секретарь министерства обороны Янис Гарисонс, комментируя этот проект, уверен: нельзя больше исходить из того, что Латвия «маленькая и бессильная». По его мнению, если правильно применять военные средства и с умом использовать ландшафт местности при планировании оборонительных боёв, можно успешно вести оборону страны. Он напомнил, что в стране достаточно военнослужащих, только одного национального ополчения «Земессардзе» 12 тысяч человек, что превышает численность Вооружённых сил Латвии (8 тысяч солдат), а ещё есть 6 тысяч резервистов.

Однако министерство обороны решило на этом не останавливаться и уже сегодня начать обучать детей со школы обороне своего государства. Так, с нового учебного года предмет «Государственная оборона» войдёт в список учебных предметов для среднего образования, но пока изучать его будут по желанию, а с 1 сентября 2024 года предмет станет обязательным. В Минобороны уже подсчитали, что таким образом в ближайшие годы страна получит ещё 34 тысячи молодых людей, обученных стрелять, как минимум. Преподавать же этот новый предмет в школах будут инструкторы военной молодёжной националистической организации «Яунсардзе». Кстати, детей будут обучать не только стрелять, их научат ещё и тактике партизанской борьбы «на оккупированной территории», в частности – диверсиям.

Однако среди депутатов cейма нет единого мнения по поводу таких нововведений. Некоторые высказывают опасения, не опасно ли в ближайшем будущем получить тысячи молодых людей, обученных обращаться с оружием?

Министерство обороны уже требует увеличить финансирование из государственного бюджета на 5,5 млн евро. Гарисонс уверяет, что «гарантированных 2% от внутреннего валового продукта на всё не хватит».

Также в новой концепции рассматривается необходимость наделить главу Минобороны полномочиями для принятия решений по уничтожению объектов инфраструктуры, чтобы она не досталась врагу или «чтобы обеспечить необходимые операционные мероприятия, например взорвать мосты».

Похоже, в Латвии к войне готовы, дело за малым – враги всё никак не нападают, но в Риге не теряют надежды…