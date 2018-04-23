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В школах Ингушетии избавились от третьей смены

23 апреля 2018, 15:39  •  30 • В России

- По итогам 2017 года у нас есть позитивные изменения, в том числе, по снижению безработицы, - доложил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с Владимиром Путиным. - Результаты небольшие, но они дальше будут лучше, потому что вновь построенные экономически важные объекты уже «становятся на крыло» и начинают давать результаты. Нужно время, чтобы они втянулись в цикл работы.

Глава республики особо отметил хорошие результаты по агропромышленному комплексу и социальным вопросам.

- Мы на 27 процентов снизили двухсменку в школах и полностью ликвидировали трехсменку - заявил он. - На сегодня решили проблему в целом по детской смертности – снизили на 50 процентов. Перинатальный центр построен – за полтора года это полторы тысячи новорожденных детей.

Как выяснилось, Ингушетия опережает страну в вопросе, который недавно обсуждался на совещании президента с правительством.

- Весь общественный транспорт республики уже полтора года работает на газомоторном топливе, - сказал Евкуров. - Мы специально заказали именно на Нижегородском заводе переоборудование на газомоторное топливо. С помощью «Роснефти» мы в этом году начинаем строительство еще трех новых газовых автозаправочных станций.

- Это очень хорошо, - похвалил Путин.

- Вы как-то мне задавали вопрос по собственным доходам республики: многие школы и садики построены в том числе и за счет собственных доходов, но у нас большие деньги, доходы идут на содержание этих объектов, - попросил помощи глава Ингушетии. - Только на содержание объектов здравоохранения уходит почти полтора миллиарда рублей.

- Но вам есть что содержать, - согласился Путин.

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