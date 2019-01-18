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В «Шахтёре» отказались комментировать возможный переход Ракицкого в «Зенит»

18 января 2019, 20:39  •  22 • Украина
Руководство донецкого «Шахтёра» отказалось комментировать возможный переход Ярослава Ракицкого в питерский «Зенит».
 
©imago sportfotodienst globallookpress.com
 

Football.ua сообщает, что в руководстве «Шахтёра» назвали эту информацию обычными слухами и отказались давать комментарий.

Ракицкий — воспитанник донецкого клуба. В нынешнем сезоне он забил один гол в 16-ти играх за «Шахтёр» во всех соревнованиях.

Ранее СМИ сообщали, что Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит».

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