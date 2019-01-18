В «Шахтёре» отказались комментировать возможный переход Ракицкого в «Зенит»

Руководство донецкого «Шахтёра» отказалось комментировать возможный переход Ярослава Ракицкого в питерский «Зенит».

Football.ua сообщает, что в руководстве «Шахтёра» назвали эту информацию обычными слухами и отказались давать комментарий.

Ракицкий — воспитанник донецкого клуба. В нынешнем сезоне он забил один гол в 16-ти играх за «Шахтёр» во всех соревнованиях.

Ранее СМИ сообщали, что Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит».