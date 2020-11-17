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В шаге от ядерной войны: NYT заявила о последней авантюре президента Трампа с Ираном

17 ноября 2020, 15:50  •  130 • Политика
The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что президент США Дональд Трамп в последние недели своего пребывания в данной должности едва не решился на рисковую авантюру с Ираном. Фактически он чуть не развязал ядерную войну, если бы его не отговорили советники.
О том, что президент США Дональд Трамп якобы искал варианты нападения на Иран, чтобы остановить его развивающуюся ядерную программу, сообщила газета The New York Times со ссылкой аж на четыре источника, включающих как действующих, так и уже бывших официальных лиц.
Судя по публикации, действующий президент США в последние недели своего пребывания в данной должности едва не пошёл на рисковую авантюру с Ираном. Если бы советники не отговорили главу Белого дома, то тот мог бы развязать ядерную войну.
"Президента отговорили от продолжения советники, которые предупредили, что это может перерасти в более широкий конфликт в последние недели его пребывания в должности", - сообщает газета.
По данным издания, этот разговор случился буквально на следующий день после того, как международные инспекторы сообщили о якобы значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране.
Трамп же задался вопросом возможной реакции со стороны Вашингтона на данную информацию. Его советники, включая и. о. министра обороны США и главу Госдепа, описали президенту потенциальные риски военной эскалации. Издание утверждает, что "Трамп всё ещё ищет способы нанести удар по иранским активам и союзникам, включая ополченцев в Ираке".

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