В шаге от войны? Иран "показал уничтожение израильских кораблей", в США требуют наказать непокорный Тегеран

США ведут откровенную информационную войну против Ирана, в которой, кстати, задействованы, и противники, и союзники президента Дональда Трампа. Мы уже рассказывали об экспертной версии, где конфликт с танкерами мог быть выгоден оппонентам Трампа и даже Саудовской Аравии. Теперь видим, что в агрессивной форме требование наказать Иран разместила на своих полосах The New York Times. Именно эту газету Трамп на днях обвинил в государственной измене, когда журналисты написали о подготовке атаки на российские системы - силами кибервойск...

Итак, что предлагает The New York Times?

"...в резко агрессивной манере (газета) призывает власти США наказать Иран за — обратите внимание — никем не доказанное участие Тегерана в подрыве танкеров в Ормузском проливе, - приводит перевод статье с небольшим комментарием "ИноСМИ". - Если Иран не подчинится воле США, Вашингтон с полным правом может топить его корабли".

В то же время, Авиа.про пишет об ответе Ирана. Так, в издании опубликована фотография, где "Иран уничтожает израильские военные корабли" с комментарием якобы от имени властей Ирана: "мы утопим их всех". Действительно, в Сети можно обнаружить фотографию, по версии авторов, вывешенную на большом экране самой длинной улицы Вали-Аср Тегерана. Там нетрудно разглядеть клубы дыма...

Фото: twitter.com/sl0zhny

А дальше поиск информации снова приводит нас к Авиа.про, которые в конце мая опубликовали заявление советника иранского военного командования Муртаза Курбани, который, действительно, грозился топить корабли. Но тогда речь шла о военных кораблях США, отправленных к регииону.

"Если они проявят, хоть, малейшее безрассудство, окажутся на дне моря после применения нами ракет и нового секретного оружия", - говорилось в заявлении.

Словом, здесь трудно разобраться, кто и что говорил, но тиражирование не самых свежих заявлений на фоне общей критической ситуации, действительно, спокойствия не добавляет. Также, как и вбросы The New York Times о необходимости "наказать Иран" в ситуации, где страну просто бездоказательно обвинили.