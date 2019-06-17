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В шаге от войны? Иран "показал уничтожение израильских кораблей", в США требуют наказать непокорный Тегеран
17 июня 2019, 14:54 • 133 • Политика
Пока мы наблюдаем за примерами информационной войны. Пока Иран на страницах СМИ "показывает уничтожение израильских кораблей", в США совершенно реальные авторы предлагают наказать непокорный Тегеран. Мы в шаге от войны или в миле от разрешения конкурентной войны?
США ведут откровенную информационную войну против Ирана, в которой, кстати, задействованы, и противники, и союзники президента Дональда Трампа. Мы уже рассказывали об экспертной версии, где конфликт с танкерами мог быть выгоден оппонентам Трампа и даже Саудовской Аравии. Теперь видим, что в агрессивной форме требование наказать Иран разместила на своих полосах The New York Times. Именно эту газету Трамп на днях обвинил в государственной измене, когда журналисты написали о подготовке атаки на российские системы - силами кибервойск...
Итак, что предлагает The New York Times?
"...в резко агрессивной манере (газета) призывает власти США наказать Иран за — обратите внимание — никем не доказанное участие Тегерана в подрыве танкеров в Ормузском проливе, - приводит перевод статье с небольшим комментарием "ИноСМИ". - Если Иран не подчинится воле США, Вашингтон с полным правом может топить его корабли".
В то же время, Авиа.про пишет об ответе Ирана. Так, в издании опубликована фотография, где "Иран уничтожает израильские военные корабли" с комментарием якобы от имени властей Ирана: "мы утопим их всех". Действительно, в Сети можно обнаружить фотографию, по версии авторов, вывешенную на большом экране самой длинной улицы Вали-Аср Тегерана. Там нетрудно разглядеть клубы дыма...
Фото: twitter.com/sl0zhny
А дальше поиск информации снова приводит нас к Авиа.про, которые в конце мая опубликовали заявление советника иранского военного командования Муртаза Курбани, который, действительно, грозился топить корабли. Но тогда речь шла о военных кораблях США, отправленных к регииону.
"Если они проявят, хоть, малейшее безрассудство, окажутся на дне моря после применения нами ракет и нового секретного оружия", - говорилось в заявлении.
Словом, здесь трудно разобраться, кто и что говорил, но тиражирование не самых свежих заявлений на фоне общей критической ситуации, действительно, спокойствия не добавляет. Также, как и вбросы The New York Times о необходимости "наказать Иран" в ситуации, где страну просто бездоказательно обвинили.
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