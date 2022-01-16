В шаге от войны: Британцы призвали США не провоцировать Китай

Мир находится на грани ужасной войны великих держав, считает журнал The Economist. Речь идёт о потенциальном инциденте в воздухе между США и Китаем.

США и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, которую уже вряд ли удастся предотвратить, как 2001 году. Об этом пишет британский еженедельный журнал The Economist.

Речь идёт о возможном военном инциденте в небе над Южно-Китайским морем. В 2001 году американский самолёт-разведчик столкнулся там с китайским истребителем. Самолёт США тогда получил сильные повреждения и совершил вынужденную посадку на территории Китая. В результате 24 члена экипажа были задержаны китайскими спецслужбами.

По мнению британского издания, в тот раз конфликта удалось избежать благодаря опытному дипломату - послу США в Пекине, к тому же СМИ заняли взвешенную позицию по данному вопросу. В нынешней ситуации такое вряд ли возможно, уверены в The Economist.

Более пристрастный Конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединённым Штатам пойти на компромиссы с Китаем,

- пишет издание.

Другой проблемой является расхождение позиций Пекина и Вашингтона по поводу того, как избежать инцидентов в воздухе. В Китае считают, что американцы должны прекратить отправлять свою авиацию к границам страны, а США под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" во время сближения истребителей.