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В шаге от пропасти в Мюнхене

19 февраля 2018, 08:09  •  265 • Аналитика
Нашу европолюбивую политобщественность взволновала экзистенциальная повестка дня Мюнхенской конференцией по безопасности. Россия ведь тоже Европа! Да, Россия находится частью в Европе, только и всего. Западная Европа, и вообще Запад, говорит и беспокоится только о своей безопасности, только о себе, любимом, и его безопасность действительно в шаге от пропасти, но отнюдь не безопасность России и незападного мира: их безопасность, причём от Запада, наоборот, увеличивается.



Вот Западной Европе наплевать на безопасность России, она хотела бы расчленить Россию своей политикой «Восточного партнёрства», направленной против России и за счёт России, как завещал покойный Збигнев Бжезинский. Ведь это именно политика «европейского партнёрства» привела к госперевороту на Украине и появлению вместо «многовекторного Януковича», который этим и был неугоден Европе, европолюбивого бандеровского нацистского режима.



Россия отразила европейско-американскую попытку экспансии на своих западных границах, в Крыму и на Донбассе, нанесла контрудар в Сирии – и вот Европа в Мюнхене кричит: «Шеф, усё пропало!» Да, европейская политика «Восточного партнёрства» пропала, причём это мы её похоронили, так что нас эта европейская паника нисколько не касается. А поскольку Россия – настоящая её причина, наш невозмутимый глава МИД Сергей Лавров пользуется в Мюнхене повышенным вниманием и уважением.

Другой главный вопрос Мюнхенской конференции – обострение ситуации в Сирии, где может едва ли не начаться мировая война. Конкретно, могут столкнуться Россия и США. Да, в Сирии становится жарко, США не могут смириться со своим поражением, и воюют там сегодня под «ложным флагом» на стороне любых террористов. Причём это обострение началось не под Дейр-эз-Зором, где пострадал отряд «Вагнера», а под нашей базой ВКС в Хмеймиме, когда наш спецназ, наверное тот же «Вагнер», боеприпасом «Краснополь» уничтожил группу каких-то спецов, организовавших атаку дронов на базу ВКС, приведшую к гибели нескольких российских военнослужащих и повреждению техники.

Что-то подсказывает, что этими спецами были американцы, и все они погибли. После этого и пошло обострение, вернее, началась обоюдная месть. Сбитый из ПЗРК наш Су-25 и обстрелянный отряд «Вагнера» — это продолжение атаки дронов на Хмеймим. Сейчас, похоже, наши молчаливо дают ответку в Сирии по американским спецам, которых там много, поэтому и началась истерика в Вашингтоне об обострении ситуации в Сирии.

Заметим, Россия никакой озабоченности по ситуации в Сирии не высказывает, похоже, она просто перемалывает западных союзников и советников в Сирии, то есть истерика Вашингтона об опасности столкновения запоздала: уже столкнулись под Хмеймимом. Сообщают, что под Дэйр-эз-Зором проамериканские курды оставили ранее удерживаемые позиции.

Вообще, ввод ВКС России в Сирию с самого начала имел ввиду возможность столкновения с ВС США, и Россия пошла на это, потому что на Украине США и Европа переступили "красную черту", приведя к власти марионеточный бандеровский режим. Владимир Путин прямо заявил, что мы будем уничтожать все цели в Сирии, которые будут представлять для нас опасность, и действительно уничтожаем, и американцы забеспокоились, приехали в Мюнхен громадной военной делегацией. А со стороны России один Сергей Лавров, не считая «Искандеров» в Калининграде.

В Сирии Россия показала, что дальше будет воевать за свои интересы: отступать больше не будет, поэтому Европа и Америка оказалась в Мюнхене в шаге от пропасти. От нашей пропасти. Россия начала жёстко отстаивать свои «красные линии», только не кричит об этом в эфире, как Никиты Исаевы.

Россия своё отношение к Мюнхенской конференции, и вообще, к Европе и США, высказала в Калининграде, развернув там к её открытию ракетный комплекс «Искандер», это явно не случайное совпадение. И вот на фоне «Искандеров», некоторые прямо в телестудиях впадают в панику: «Минск» не работает, а Россию загнали в угол». Да, Минские соглашения не выполняются Киевом и Европой с Америкой, они политически им не выгодны, им выгодно лгать о вине России. Что из этого следует?
НАТО, не не могут


Европа не будет выполнять и другие соглашения, раз не выполняет уже подписанное, Европа, как сателлит США, недоговороспособна! То есть новые планы, вроде разных «миротворческих», выполняться Европой с Америкой не будут, они призваны похоронить «Минск», и, в случае удачи, обмануть Россию. В этой ситуации заключать новые договора с Европой и США бессмысленно, остаётся настаивать на уже подписанном «Минске», что и делает Сергей Лавров в Мюнхене.

Скажем больше, Россия не заинтересована в стабильности и процветании бандеровского режима на своих границах, этого своего исторического врага, и сегодня не скрывающего планов вторгнуться в Россию с какими-нибудь западными союзниками. Это стратегическая угроза для России, поэтому она никуда не сдвинется с «неработающего Минска», однако, направленного на политическую трансформацию бандеровского режима. «России нужна дружественная Украина», — не раз говорил Владимир Путин.

США и Европа не желают учитывать озабоченности России, не прекращают политику подрыва безопасности России путём создания русофобских режимов на её границах, так с какой стати Россия будет входить в положение Европы? Сегодняшняя «минская политика» России – вынужденная, учитывающая противостояние с Европой и Америкой. Россия собирается с силами, и ждёт ослабления Европы и США.

Немецкий политолог Александр Рар перед конференцией в Мюнхене сказал, что Европа встревожена восточной энергетической политикой России с Китаем и не только. Год-два назад Европа смеялась над «походом России на Восток», а сегодня испугалась. Россия ведь получает альтернативу энергетическому рынку Европы, поэтому Германия хочет иметь «Северный поток – 2», чтобы гарантировать свою энергетическую стабильность.
Доллары, обращённые в оружие. Американские деньги против России


Вообще, ситуация в экономике вызывает большие вопросы. Наши паникёры, вроде Никиты Исаева, кричат, что Запад санкциями загнал Россию «в угол», и всё пропало, с противоположной стороны кричит Европа, что у неё всё пропало. Под тяжестью экономических успехов разваливается Евросоюз, вторглись мигранты из Африки и Азии, евродрузья готовятся вводить друг против друга санкции. Трамповские США, поражённые экономическими успехами, требуют от Европы денег на НАТО, и инвестиций в Штаты. Кто же прав: Европа или Никита?

Что будет делать Европа с евроассоциированными бандеровскими нацистами, от которых Польша уже впечатлилась и приняла антибандеровский закон? Кстати, Россия не давит сильно на Бандеру, как Польша, возможно, подталкивая его этим в Европу, чтобы он показал там свой порядок.

Никите, как бывшему продюсеру телевизионной «Футбольной академии», напомним, что Россия уже четыре года находится «в углу», то бишь под санкциями коллективного Запада, с «разорванной экономикой» и прочими бедами, которыми нас награждают западные «эксперты» и собственные Никиты. За эти годы Россия, повторим, возвратила Крым, отстояла Донбасс, вошла в Сирию, и преодолела негативное действие западных санкций, об этом докладывают американские спецслужбы специально для наших Никит. Экономика России пошла в рост, вопреки всем нашим «доброжелателям». Почему?

Исторически, Россия никогда не была такой сильной, как сегодня. Российская империя, которую берут за образец Никиты, снаряды в Европе закупала, потому что свой ВПК был в зачаточном состоянии, и терпела поражения на германском фронте в Первую мировую, когда Англия не поставила уже оплаченные Россией снаряды для артиллерии. Сегодня Россия один из крупнейших экспортёров оружия в мире. СССР не провёл ни одной операции, подобной сегодняшней сирийской, даже планов таких не было, почувствуйте разницу.

Это вообще загадка: как Россия с экономикой в 2% от мировой умудряется противостоять США и всему Западу с их более чем 20%? Я не знаю, где и как врут статистика и всё экономическое сообщество, но обычный здравый смысл настаивает, что они где-то врут! Военный паритет США и России говорит, что их реальные экономики сопоставимы. Соперничество на равных в Сирии и по всему миру, во всех средах, от подводных глубин до космоса невозможно при сильном экономическом разрыве. Но экономисты и статистика настаивают на чуде чудном: «страна-бензоколонка» противостоит мировому гегемону!

Я не понимаю, как Россия, с «экономикой бензоколонки», может успешно противостоять всему коллективному Западу. Или в мире есть чудеса, и божественное провидение выступает на стороне России, или реальные ресурсы России и США практически одинаковы, и кто-то где-то крупно мошенничает в экономическом анализе и статистике.
Автор: Виктор Каменев

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