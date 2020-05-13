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В шаге от президента: Где Песков подхватил коварную болезнь

13 мая 2020, 01:55  •  274 • Политика
Пресс-секретарь Владимира Путина оказался на больничной койке: у Дмитрия Пескова диагностировали COVID-19. Болезнь, как говорится, "пошла по верхам": сначала заболел премьер-министр Михаил Мишустин, потом вирус нашли у министра строительства Владимира Якушева и вот теперь заболел Песков. Коронавирусная инфекция уже буквально в шаге от президента России.
Автор:
Самитова Аля
О своей болезни Песков решил сообщить журналистам лично, добавив при этом, что с президентом виделся месяц назад и больше контактов у них не было. Оно и понятно – кому нужны лишние спекуляции на тему "кольцо болезни сжимается вокруг Путина".
По словам пресс-секретаря, он принял решение курс лечения пройти в больнице, чтобы не распространять вирус дальше.
Госпитализирована и его супруга Татьяна Навка, которая даже не сомневается в том, откуда вирус попал в их семью. "Принёс с работы", – уверена фигуристка. По её словам, все домочадцы строго соблюдали самоизоляцию, на работу ездил только сам Песков.

А помните тусовку у Крутого?

В светских кругах о заболевавших COVID-19 заговорили после дня рождения сестры Игоря Крутого. К слову, на этой звёздной тусовке, после которой в больнице оказались Лев Лещенко и Игорь Николаев, был и пресс-секретарь президента. Оба музыканта проходили лечение в больнице в Коммунарке, однако после выписки категорически отрицали "уханьский" диагноз.
О своей болезни Песков решил сообщить журналистам лично, добавив при этом, что с президентом виделся месяц назад и больше контактов у них не было. Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Гости на этой тусовке вели себя крайне беспечно: обнимались, целовались, словно и не слышали о распространявшейся инфекции. Можно было бы, конечно, предположить, что Дмитрий Песков подцепил вирус именно на этом приёме, однако с тех пор прошло довольно много времени, а пресс-секретарь заболел только недавно.

А если заразился в Коммунарке?

Как мы помним, Дмитрий Песков сопровождал президента России во время посещения им больницы в Коммунарке. Был там и мэр столицы Сергей Собянин. А вскоре после этого посещения главврач клиники Денис Проценко самоизолировался в собственном кабинете, сообщив о том, что и его настиг вирус.
Но и этот визит случился довольно давно, а у вируса не настолько длинный инкубационный период. Так что и Коммунарка отпадает.

Рабочий момент

Скорее всего, Татьяна Навка точно определила, откуда муж принёс болезнь – это "чисто рабочий момент". Помните, на телеконференции с губернаторами, проходившей месяц назад, все заметили на нагрудном кармане пиджака Пескова небольшой светлый квадратик с надписями. Как оказалось, это был "блокатор вирусов". Однако от заражения он пресс-секретаря спасти не смог, как, собственно, многие специалисты и предупреждали.
Последний раз Дмитрий Песков появился на публике 30 апреля, именно в тот день, когда стало известно о госпитализации главы правительства, а Михаил Мишустин лично сообщил о том, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
Может быть, это – тот самый "рабочий момент"? Остаётся только гадать, хотя журналисты кремлёвского пула на это намекают очень прозрачно. Создаётся впечатление, что вирус просто витает не только на московских улицах, – а в столице отмечен самый высокий уровень заболеваемости в России – но и в коридорах власти. К кому ещё "пристанет" "уханьская болячка", неизвестно...

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