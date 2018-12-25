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В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса

25 декабря 2018, 12:54  •  279 • Политика
После прогноза "Киберберкута" об американском контроле биолабораторий на Украине первой "пала" Одесса - сразу несколько источников сообщили о сибирской язве в Одесской области, об "ударе" говорили и в Роспотребнадзоре, не уточняя, что мы имеем дело с эпидемией - советовали быть осторожней. Теперь "Киберберкут" предупреждает о химической атаке в Донбассе - возможно, используют те самые разработки из лабораторий. 
Хакеры-активисты из сообщества "Киберберкут" собрали информацию о провокациях со стороны Украины и Запада. По их версии, провокаторы не оставят в покое фарватер Крымского моста. Готовится атака с большим количеством жертв и тяжеловооруженными кораблями. Впрочем, это не единственный сценарий. Есть мнение, что в Донбассе могут организовать атаку с химическим оружием, после чего заявить о вине России. Кроме того, рассматривается возможность диверсий на подконтрольной Киеву территории. Свои размышления "Киберберкут" оформил в большой аналитический материал с рассмотрением разных вариантов последствий после реализованных провокаций.
Кстати, ранее те же хакеры "Киберберкута" говорили о взятии под контроль США биологических лабораторий на территории Украины. В прогнозе от 1 октября отмечалось, что исследовать планируют "смертельно опасные вирусы".
"В дальнейшем это позволит Соединенным Штатам контролировать эпидемиологическую ситуацию в регионе, иметь доступ ко всем разработкам в этой сфере, манипулировать численностью населения и обеспечивать прибыль американским фармакологическим корпорациям", - было отмечено в документе.
Безусловно, на официальном уровне подтверждения информации от украинских или американских представителей не было. Однако 12 октября свое расследование об опытах США на территории Одесской области представила болгарский журналист Ася Иванова-Зуан. Она говорила, что Украина - своего рода рекордсмен по количеству американских биолабораторий на территории страны. В распоряжении журналистки оказались факты, указывающие на наличие военных объектов под прикрытием - "медицинских или научно-исследовательских центров". Такие объекты, как говорила Ася Иванова-Зуан, расположены на границе с Россией. В большинстве своем они стали открываться после распада Советского Союза, продолжила журналистка.
Деятельность центров не контролируется, и в этом главная опасность, считает Иванова-Зуан. Лаборатории секретны, поскольку сотрудники - граждане США в той же Украине прикрыты дипломатическим статусом. Они неприкосновенны. Журналист полагает, что в центрах работают над созданием опасных вирусов, защиты против которых пока не существует.
Украинцы стали "подопытными кроликами американцев", отмечала Иванова-Зуан, приводя в пример Одесскую область, где "несколько раз были зафиксированы вспышки сибирской язвы". Затем говорили о вспышках атипичной пневмонии.
Остается лишь добавить, что 30 октября уже Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Одесской области. Информацию просили учитывать при планировании поездок в соседнее государство. Новый случай заражения был зафиксирован в деревне Саратского района Одесской области - от коровы, среди людей никто не заразился в отличие от предыдущего случая, когда вирус подхватили 5 человек, говорили в Роспотребнадзоре. Словом, эпидемиологическая ситуация была и остается не самой комфортной.

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