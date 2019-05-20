В шаге от горячей фазы баталий в Персидском заливе. Что обходят стороной арабоязычные и западные СМИ • 38 • Аналитика









Не является простым совпадением и тот факт, что непосредственно в момент 7 взрывов, прозвучавших на вышеуказанных нефтеналивных танкерах в промежутке с 4:10 до 7:00 над литоральной зоной Эль-Фуджейры (в воздушном пространстве ОАЭ) было зафиксировано оперирование тактической авиации ОВВС НАТО, о чём сообщили средства массовой информации стран Аравийского полуострова, ссылаясь на местных очевидцев и споттеров. Данная информация целиком и полностью опровергает версию о «диверсионной атаке» на танкеры со стороны подразделений СпН КСИР, озвученную штатовскими масс-медиа, а также эмиратскими СМИ, имеющими прямой доступа к многомиллиардным «кормушкам» высокопоставленных чиновников-суннитов в ОАЭ. Каково же обоснование данного тезиса?



Арабоязычные издания продолжают блистать технически нелепым освещением реального положения дел

Некоторые арабоязычные новостные и аналитические издания пришли к выводу, что над местом инцидента барражировали тактические истребители ВВС США и Франции, которые могли «по ошибке сбросить высокоточные управляемые авиабомбы на нефтеналивные танкеры», автоматически предоставив Пентагону практически безграничное поле деятельности на поприще беглой проработки стратегической воздушно-космической операции против Ирана. Тем не менее, приведенный выше эпизод как нельзя лучше маскирует всю подноготную данного события, заставляя мировую общественность фокусировать внимание уже не на заказчиках, исполнителях, а также особенностях осуществления данной провокации, а на выдвинувшейся в северную часть Аравийского моря авианосной ударной группировке ВМС США, а также на прибытии в Персидский залив двух дополнительных «Иджис»-эсминцев класса «Arleigh Burke».



В реальной же ситуации говорить о «случайном сбросе» высокоточного ракетно-бомбового «снаряжения» с узлов подвесок «Rafale», «Mirage-2000» и F-15 (будь то машины ВВС Франции и США или катарские «Рафали», аравийские F-15SA, либо эмиратские «Mirage 2000-9») в секторе движения нефтеналивных танкеров не приходится. Ведь Персидский залив, равно как и любая другая акватория, вдоль и поперёк сканируется современными системами мониторинга морского трафика. Логично предположить, что одними из потребителей, получающих информацию о надводной обстановке от данных систем, являются Генштабы ВС ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. Стало быть, ни о какой «ошибке» здесь и речи быть не может.



Более того, для точного попадания в танкеры высокоточных УАБ либо тактических ракет, обладающих полуактивными лазерными, телевизионными или инфракрасными ГСН, лётчики должны были намеренно задействовать мультиспектральные контейнерные оптико-электронные прицельные комплексы TALIOS («Rafale»), AN/AAQ-33 «Sniper-ATP» (F-15E/QA/S), либо «Shehab/Damocles» (эмиратские «Mirage 2000-9»). Данные комплексы контейнерного исполнения синхронизируются с системами управления вооружением истребителей посредством мультиплексного канала информационного обмена MIL-STD-1553B, благодаря чему видеоизображение, получаемое телевизионными низкоуровневыми, телевизионными и инфракрасными датчиками, отображается на многофункциональных индикаторах в кабинах пилотов. А поэтому и ошибки в идентификации типа атакуемых надводных кораблей быть не могло, ведь сочетание многократного оптического зума и высокого разрешения матричных фотоприёмников у данных контейнерных комплексов позволяет на расстоянии более 10—20 км чётко распознавать типы даже небольших десантных катеров.



Эти же комплексы совместно с бортовыми РЛС AN/APG-63(V)3 катарских и аравийских истребителей F-15QA/SA, а также RBE-2AA катарских «Рафалей» могли на расстоянии нескольких десятков километров обнаружить подозрительную активность катеров либо иных надводных средств КСИР, якобы принимавших участие в атаке на нефтеналивные танкеры «с задействованием подводных ударных дронов», о чём недавно заявили представители Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков («Den Norske Krigsforsikring for Skib / DNK»).



Тем не менее, никаких доказательств в пользу данного мнения (к примеру, файлов с задокументированной радиолокационной информацией о надводной обстановке в районе инцидента) со стороны оборонных ведомств ОАЭ, Саудовской Аравии, а также штаб-квартиры Центрального командования ВС США предоставлено не было. А это значит, что в список основных задач барражирующих над Эль-Фуджейрой многофункциональных истребителей входило создание противовоздушного «зонтика» для сокрытия действий аравийских либо эмиратских диверсионно-разведывательных подразделений (именно они и осуществили провокационную акцию со взрывами на танкерах) от «лишних глаз», к примеру, иранских ударно-разведывательных БПЛА «Mohajer-6», которые могли с лёгкостью зафиксировать происходящее.



Между тем «удобоваримая» для западноевропейской и американской общественности картинка, в которой Иран преподносится в качестве главного переднеазиатского «оплота зла», единственным эффективным методом противостояния которому является так называемая силовая пикировка в районах Персидского залива, уже сформирована, равно как и смешанные военно-воздушная и военно-морская компоненты ВВС США, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ и Израиля, готовящиеся к стратегической воздушно-космической операции против ИРИ. Что же касается столь оголтелой и воинственной антииранской риторики со стороны глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и ОАЭ (Адиль аль-Джубейра и Анвара Гаргаша), то она прямо пропорциональна гарантиям и «плюшкам», предоставленным Эр-Рияду и Абу-Даби на протяжении последних нескольких лет.



В первую очередь речь идёт о контрактах на продажу ВС КСА и ОАЭ как минимум 9 противоракетных комплексов экзоатмосферного перехвата THAAD (в составе 53 ПУ, 424 противоракет, а также 9 РЛС сопровождения и наведения AN/TPY-2 GBR) общей стоимостью порядка 16,2 млрд. долларов, которые, по мнению штатовских четырёхзвёздных генералов, должны прикрыть стратегически важные объекты КСА (включая частично подземные базы хранения БРСД DF-3A). Во-вторых, это анонсированная месяцем ранее сделка на продажу ОАЭ более чем 450 зенитных ракет-перехватчиков MIM-104F PAC-3MSE. В-третьих, это насыщение акватории Персидского залива «Иджис»-эсминцами класса «Арлей Бёрк», которые, являясь носителями заатмосферных противоракет RIM-161B, могут стать эффективным подспорьем в дополнение к THAADам при построении воздушно-космических рубежей обороны от иранских баллистических ракет средней дальности «Саджил-2» и «Ghadr-110».



Что ждёт стратегически важную береговую инфраструктуру вооружённых сил государств «аравийской коалиции» и ВС США в первые часы после начала вероятного противостояния?

Но если в первом и третьем случаях (применительно к обороне от иранских БР средней дальности) эффективность THAAD и корабельных SM-3 Block IA будет весьма высокой, особенно на фоне ограниченного 300—500 единицами количества данных ракет, а также отсутствия в их снаряжении продвинутых средств преодоления ПРО, то во втором случае расклад для Пентагона и его переднеазиатских прихвостней будет весьма сложный. Количество состоящих на вооружении Корпуса стражей Исламской революции оперативно тактических баллистических ракет семейства «Fateh-110/313» (включая 4-маховые противорадиолокационные и противокорабельные варианты «Hormoz-1/2» и «Khalij Fars») с дальностью действия от 250 до 500 км достигает более чем 1500 единиц. «Феникс»: связь не для победы



Логично, что их массированное применение в мгновение ока «перекроет» целевую канальность многочисленных зенитно-ракетных батарей «Patriot PAC-3», прикрывающих стратегически важные авиабазы «Эль-Удейд», «Аль-Дафра», «Аль-Салем» и «Эль-Кувейт»; данным объектам будет нанесён критический ущерб в первые же часы противостояния. Примерно в этот же период падёт и передовая инфраструктура 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Именно поэтому, несмотря на все агрессивные заявления аравийской верхушки и некоторых американских сенаторов, командование американского флота по сей день опасается отправлять непосредственно в Персидский залив многочисленные ордера АУГ и КУГ, оставляя их на боевом дежурстве в северной части Аравийского моря и прорабатывая тактику дальнего удара с задействованием «Томагавков» и малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158 JASSM-ER, запускаемых стратегическими ракетоносцами B-1B. У автора нет абсолютно никаких сомнений в том, что осуществлённые утром 12 мая 2019 года диверсионные акты против четырёх нефтеналивных танкеров, проходящих близ территориальных вод ОАЭ в районе эмирата Эль-Фуджейра под флагами Саудовской Аравии («Amjad и «Al Marzoqah»»), Объединённых Арабских Эмиратов («A. Michel»), а также Норвегии («Andrea Victory»), являются заблаговременно спланированной Пентагоном, оборонными ведомствами стран-участниц «аравийской коалиции», а также Тель-Авивом провокационной акцией. И направлена она как на дискредитацию Тегерана в глазах крупнейших компаний-судовладельцев (с целью снижения экспорта иранской нефти и итогового «удара» по экономическому потенциалу ИРИ), так и на создание очередного «casus belli» для возможной реализации эскалационного сценария с нанесением массированного ракетно-авиационного удара по стратегически важной военно-промышленной инфраструктуре Исламской Республики Иран.Не является простым совпадением и тот факт, что непосредственно в момент 7 взрывов, прозвучавших на вышеуказанных нефтеналивных танкерах в промежутке с 4:10 до 7:00 над литоральной зоной Эль-Фуджейры (в воздушном пространстве ОАЭ) было зафиксировано оперирование тактической авиации ОВВС НАТО, о чём сообщили средства массовой информации стран Аравийского полуострова, ссылаясь на местных очевидцев и споттеров. Данная информация целиком и полностью опровергает версию о «диверсионной атаке» на танкеры со стороны подразделений СпН КСИР, озвученную штатовскими масс-медиа, а также эмиратскими СМИ, имеющими прямой доступа к многомиллиардным «кормушкам» высокопоставленных чиновников-суннитов в ОАЭ. Каково же обоснование данного тезиса?Некоторые арабоязычные новостные и аналитические издания пришли к выводу, что над местом инцидента барражировали тактические истребители ВВС США и Франции, которые могли «по ошибке сбросить высокоточные управляемые авиабомбы на нефтеналивные танкеры», автоматически предоставив Пентагону практически безграничное поле деятельности на поприще беглой проработки стратегической воздушно-космической операции против Ирана. Тем не менее, приведенный выше эпизод как нельзя лучше маскирует всю подноготную данного события, заставляя мировую общественность фокусировать внимание уже не на заказчиках, исполнителях, а также особенностях осуществления данной провокации, а на выдвинувшейся в северную часть Аравийского моря авианосной ударной группировке ВМС США, а также на прибытии в Персидский залив двух дополнительных «Иджис»-эсминцев класса «Arleigh Burke».В реальной же ситуации говорить о «случайном сбросе» высокоточного ракетно-бомбового «снаряжения» с узлов подвесок «Rafale», «Mirage-2000» и F-15 (будь то машины ВВС Франции и США или катарские «Рафали», аравийские F-15SA, либо эмиратские «Mirage 2000-9») в секторе движения нефтеналивных танкеров не приходится. Ведь Персидский залив, равно как и любая другая акватория, вдоль и поперёк сканируется современными системами мониторинга морского трафика. Логично предположить, что одними из потребителей, получающих информацию о надводной обстановке от данных систем, являются Генштабы ВС ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. Стало быть, ни о какой «ошибке» здесь и речи быть не может.Более того, для точного попадания в танкеры высокоточных УАБ либо тактических ракет, обладающих полуактивными лазерными, телевизионными или инфракрасными ГСН, лётчики должны были намеренно задействовать мультиспектральные контейнерные оптико-электронные прицельные комплексы TALIOS («Rafale»), AN/AAQ-33 «Sniper-ATP» (F-15E/QA/S), либо «Shehab/Damocles» (эмиратские «Mirage 2000-9»). Данные комплексы контейнерного исполнения синхронизируются с системами управления вооружением истребителей посредством мультиплексного канала информационного обмена MIL-STD-1553B, благодаря чему видеоизображение, получаемое телевизионными низкоуровневыми, телевизионными и инфракрасными датчиками, отображается на многофункциональных индикаторах в кабинах пилотов. А поэтому и ошибки в идентификации типа атакуемых надводных кораблей быть не могло, ведь сочетание многократного оптического зума и высокого разрешения матричных фотоприёмников у данных контейнерных комплексов позволяет на расстоянии более 10—20 км чётко распознавать типы даже небольших десантных катеров.Эти же комплексы совместно с бортовыми РЛС AN/APG-63(V)3 катарских и аравийских истребителей F-15QA/SA, а также RBE-2AA катарских «Рафалей» могли на расстоянии нескольких десятков километров обнаружить подозрительную активность катеров либо иных надводных средств КСИР, якобы принимавших участие в атаке на нефтеналивные танкеры «с задействованием подводных ударных дронов», о чём недавно заявили представители Норвежской ассоциации по страхованию судовладельцев от военных рисков («Den Norske Krigsforsikring for Skib / DNK»).Тем не менее, никаких доказательств в пользу данного мнения (к примеру, файлов с задокументированной радиолокационной информацией о надводной обстановке в районе инцидента) со стороны оборонных ведомств ОАЭ, Саудовской Аравии, а также штаб-квартиры Центрального командования ВС США предоставлено не было. А это значит, что в список основных задач барражирующих над Эль-Фуджейрой многофункциональных истребителей входило создание противовоздушного «зонтика» для сокрытия действий аравийских либо эмиратских диверсионно-разведывательных подразделений (именно они и осуществили провокационную акцию со взрывами на танкерах) от «лишних глаз», к примеру, иранских ударно-разведывательных БПЛА «Mohajer-6», которые могли с лёгкостью зафиксировать происходящее.Между тем «удобоваримая» для западноевропейской и американской общественности картинка, в которой Иран преподносится в качестве главного переднеазиатского «оплота зла», единственным эффективным методом противостояния которому является так называемая силовая пикировка в районах Персидского залива, уже сформирована, равно как и смешанные военно-воздушная и военно-морская компоненты ВВС США, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ и Израиля, готовящиеся к стратегической воздушно-космической операции против ИРИ. Что же касается столь оголтелой и воинственной антииранской риторики со стороны глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и ОАЭ (Адиль аль-Джубейра и Анвара Гаргаша), то она прямо пропорциональна гарантиям и «плюшкам», предоставленным Эр-Рияду и Абу-Даби на протяжении последних нескольких лет.В первую очередь речь идёт о контрактах на продажу ВС КСА и ОАЭ как минимум 9 противоракетных комплексов экзоатмосферного перехвата THAAD (в составе 53 ПУ, 424 противоракет, а также 9 РЛС сопровождения и наведения AN/TPY-2 GBR) общей стоимостью порядка 16,2 млрд. долларов, которые, по мнению штатовских четырёхзвёздных генералов, должны прикрыть стратегически важные объекты КСА (включая частично подземные базы хранения БРСД DF-3A). Во-вторых, это анонсированная месяцем ранее сделка на продажу ОАЭ более чем 450 зенитных ракет-перехватчиков MIM-104F PAC-3MSE. В-третьих, это насыщение акватории Персидского залива «Иджис»-эсминцами класса «Арлей Бёрк», которые, являясь носителями заатмосферных противоракет RIM-161B, могут стать эффективным подспорьем в дополнение к THAADам при построении воздушно-космических рубежей обороны от иранских баллистических ракет средней дальности «Саджил-2» и «Ghadr-110».Но если в первом и третьем случаях (применительно к обороне от иранских БР средней дальности) эффективность THAAD и корабельных SM-3 Block IA будет весьма высокой, особенно на фоне ограниченного 300—500 единицами количества данных ракет, а также отсутствия в их снаряжении продвинутых средств преодоления ПРО, то во втором случае расклад для Пентагона и его переднеазиатских прихвостней будет весьма сложный. Количество состоящих на вооружении Корпуса стражей Исламской революции оперативно тактических баллистических ракет семейства «Fateh-110/313» (включая 4-маховые противорадиолокационные и противокорабельные варианты «Hormoz-1/2» и «Khalij Fars») с дальностью действия от 250 до 500 км достигает более чем 1500 единиц.Логично, что их массированное применение в мгновение ока «перекроет» целевую канальность многочисленных зенитно-ракетных батарей «Patriot PAC-3», прикрывающих стратегически важные авиабазы «Эль-Удейд», «Аль-Дафра», «Аль-Салем» и «Эль-Кувейт»; данным объектам будет нанесён критический ущерб в первые же часы противостояния. Примерно в этот же период падёт и передовая инфраструктура 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Именно поэтому, несмотря на все агрессивные заявления аравийской верхушки и некоторых американских сенаторов, командование американского флота по сей день опасается отправлять непосредственно в Персидский залив многочисленные ордера АУГ и КУГ, оставляя их на боевом дежурстве в северной части Аравийского моря и прорабатывая тактику дальнего удара с задействованием «Томагавков» и малозаметных тактических ракет большой дальности AGM-158 JASSM-ER, запускаемых стратегическими ракетоносцами B-1B. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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