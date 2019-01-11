В сфере обороны "четвертого измерения" не существует: Эксперт поймал американского генерала на выдумке

Отставной американский генерал Говард Томпсон, бывший руководитель Северного командования США, заявил недавно на страницах The Hill, что Россия и Китай достигли некоего "четвертого измерения" в оборонной сфере. Как отметил впоследствии главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, такого понятия в военной науке не существует, оно является выдумкой генерала.

Отметим, что Говард Томпсон применил термин "четвертое измерение" в контексте дискуссии о российском гиперзвуковом оружии. Он отметил, что разработав такие средства вооружения, как "Авангард" и "Кинжал", Россия самым серьезным образом усилила свой военный потенциал.

Разработки новых типов вооружения успешно продвигаются и в Китае. Только США, считает Томпсон, являются здесь отстающей державой.

Комментируя озвученную генералом позицию, Мураховский отметил, что у США все же есть некоторые разработки по части гиперзвука. Тем не менее частично эти проекты были заморожены из-за неудачных результатов, частично находятся на стадии опытных работ.

Россия остается единственной страной, которая не только испытала, но и ставит на вооружение гиперзвуковое оружие. Тем не менее термин "четвертое измерение" все равно остается в этом контексте художественным преувеличением.

"Это изобретение, можно сказать, фигура речи, которой американский генерал решил блеснуть в своем выступлении. Что касается паритета России и Китая в области гиперзвука, то здесь могу сказать, что Пекин работает, понятное дело, в этом направлении, но сегодня неизвестно о каких-то изделиях, которые вышли на стадию испытаний, пока это лишь опыты", - сказал Виктор Мураховский.

Его слова приводит РИА Новости.