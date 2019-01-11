Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина отказалась приносить соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Зачем Абэ снова едет в Москву говорить о Курилах
Союз с односторонним движением: Насколько серьёзны разногласия России и Белорусс...
Я подаю в суд на Порошенко
Главная / Политика

В сфере обороны "четвертого измерения" не существует: Эксперт поймал американского генерала на выдумке

11 января 2019, 14:39  •  58 • Политика
Отставной американский генерал Говард Томпсон, бывший руководитель Северного командования США, заявил недавно на страницах The Hill, что Россия и Китай достигли некоего "четвертого измерения" в оборонной сфере. Как отметил впоследствии главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, такого понятия в военной науке не существует, оно является выдумкой генерала.
Отметим, что Говард Томпсон применил термин "четвертое измерение" в контексте дискуссии о российском гиперзвуковом оружии. Он отметил, что разработав такие средства вооружения, как "Авангард" и "Кинжал", Россия самым серьезным образом усилила свой военный потенциал.
Разработки новых типов вооружения успешно продвигаются и в Китае. Только США, считает Томпсон, являются здесь отстающей державой.
Комментируя озвученную генералом позицию, Мураховский отметил, что у США все же есть некоторые разработки по части гиперзвука. Тем не менее частично эти проекты были заморожены из-за неудачных результатов, частично находятся на стадии опытных работ.
Россия остается единственной страной, которая не только испытала, но и ставит на вооружение гиперзвуковое оружие. Тем не менее термин "четвертое измерение" все равно остается в этом контексте художественным преувеличением.
"Это изобретение, можно сказать, фигура речи, которой американский генерал решил блеснуть в своем выступлении. Что касается паритета России и Китая в области гиперзвука, то здесь могу сказать, что Пекин работает, понятное дело, в этом направлении, но сегодня неизвестно о каких-то изделиях, которые вышли на стадию испытаний, пока это лишь опыты", - сказал Виктор Мураховский.
Его слова приводит РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58
Источник
Похожие новости
11 января 2019, 14:39
Зачем Абэ снова едет в Москву говорить о Курилах
10 января 2019, 15:54
Чем ближе к выборам, тем активнее антироссийская риторика: Эксперт оценил решение Украины не пускать наблюдателей из России
10 января 2019, 19:09
Японии напомнили об итогах Второй мировой войны: В Госдуме предлагают наложить запрет на передачу Курильских островов
Загрузка...
11 января 2019, 11:24
Депутат Верховной рады обжалует в ЕСПЧ решение о закрытии участков в России
10 января 2019, 22:24
Из-за шатдауна и мексиканской стены Трамп не поехал в Давос
11 января 2019, 14:39
В сфере обороны "четвертого измерения" не существует: Эксперт поймал американского генерала на выдумке
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
08 января 2019, 18:24
2019-й военный: Где в мире взорвётся
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
05 января 2019, 20:09
Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.