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В сфере обороны "четвертого измерения" не существует: Эксперт поймал американского генерала на выдумке
11 января 2019, 14:39 • 58 • Политика
Отставной американский генерал Говард Томпсон, бывший руководитель Северного командования США, заявил недавно на страницах The Hill, что Россия и Китай достигли некоего "четвертого измерения" в оборонной сфере. Как отметил впоследствии главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, такого понятия в военной науке не существует, оно является выдумкой генерала.
Отметим, что Говард Томпсон применил термин "четвертое измерение" в контексте дискуссии о российском гиперзвуковом оружии. Он отметил, что разработав такие средства вооружения, как "Авангард" и "Кинжал", Россия самым серьезным образом усилила свой военный потенциал.
Разработки новых типов вооружения успешно продвигаются и в Китае. Только США, считает Томпсон, являются здесь отстающей державой.
Комментируя озвученную генералом позицию, Мураховский отметил, что у США все же есть некоторые разработки по части гиперзвука. Тем не менее частично эти проекты были заморожены из-за неудачных результатов, частично находятся на стадии опытных работ.
Россия остается единственной страной, которая не только испытала, но и ставит на вооружение гиперзвуковое оружие. Тем не менее термин "четвертое измерение" все равно остается в этом контексте художественным преувеличением.
Его слова приводит РИА Новости.
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