В СФ заявили о проведении выборов без эксцессов благодаря принятым мерам

Принятые законодательные меры позволили ослабить воздействие внешних сил на внутриполитический процесс в России, избирательная кампания проходит без эксцессов. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

«Уже сегодня очевидно, что принятые ранее [законодательные] меры позволили в значительной степени ослабить былое воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс. <…> Избирательная кампания проходит без каких-либо серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы, когда конкурс за право занять место в Государственной думе составляет свыше 10 кандидатов на одно место», — сказал он во время заседания комиссии.

При этом сенатор предупредил, что за две недели до голосования в Госдуму возможна организация провокаций, которые будут направлены на дискредитацию как самих выборов, так и избирательной системы РФ.

30 августа ЦИК заявила о почти 55 тыс. аккаунтах для видеонаблюдателей на выборах. Средствами видеонаблюдения оснастят более 50 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий во всех 85 субъектах РФ.

25 августа член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» назвал два подхода, используемых Западом для вмешательства в сентябрьские выборы в Госдуму.

Так, первый подход заключается в том, чтобы выдать сентябрьские выборы в Госдуму за некую подтасовку и создать впечатление, что в РФ «всё не так, как надо», причем не важно, каким образом это сделано. Второй подход представляет собой формирование с привлечением русскоязычной публики своеобразных «банд», которые бы создавали впечатление некоего протестного движения за пределами России.

4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.

23 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, прибегают к самому широкому набору «нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения». По словам министра, Запад будет пытаться влиять на выборы в РФ через наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.