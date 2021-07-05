В СФ в ответ на территориальные претензии призвали Эстонию «не зариться на чужое»

Россия не будет вести никаких территориальных переговоров с Эстонией по Тартускому договору, так как он утратил силу еще в прошлом веке. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что Таллину не надо «зариться на чужое».

«Россия не готова вести никаких переговоров, потому что тот Тартуский договор 1920 года, на который они ссылаются, потерял силу после того, как Эстония вошла в состав СССР в 1940 году. Более того, в 1944 году те территории, на которые сейчас претендует Эстония по тому договору — часть Псковской области, часть Ленинградской области, — вернулись в состав этих областей», — напомнил сенатор.

По словам политика, не в интересах Эстонии поднимать тему договора, давно потерявшего силу, поскольку существует «более серьезный договор», на который Россия никогда не ссылалась, а именно Ништадтский мир от 1721 года между Швецией и Россией по окончании Северной войны. Джабаров указал на то, что по нему все эти территории, где в настоящее расположены страны Балтии, перешли в состав Российского государства.

«Эти земли, на них сейчас созданы эти государства, там проживают граждане этих стран, Россия безвозмездно их отдала этим странам, дала независимость, а теперь они еще и говорят о каких-то территориях, которые якобы принадлежат им. Поэтому не надо трогать историю, потому что они просто проигрывают однозначно по документальным материалам», — сказал он.

По словам сенатора, Эстония делает такие заявления, чтобы разогнать русофобские настроения, опять «поднять бучу», попытаться заручиться поддержкой эстонских националистов. Он подчеркнул, что в Таллине понимают, что это тупиковый путь, но тем не менее им надо пошуметь.

«Я думаю, что эту тему надо закрывать раз и навсегда и думать о восстановлении добрососедских отношений. Мы с уважением относимся к эстонскому народу и пусть живет и процветает на своей территории, но на чужое пусть не зарится», — заключил Джабаров.

Ранее в этот день экс-спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, утвержденный на съезде Консервативной народной партии страны официальным кандидатом в президенты, выступил против пограничного договора с Россией.

Политик пояснил: якобы согласно международному праву, в настоящее время продолжает действовать Тартуский мир, заключенный 101 год назад, как и определенная им граница между государствами. Также РФ, по его мнению, должна вернуть Эстонии территории, которые та считает аннексированными.

В феврале МИД РФ заявил, что Москва готова вести с Таллином конструктивные переговоры для решения пограничного вопроса, но Эстония должна разобраться со своими внутриполитическими разногласиями. В РФ обратили внимание, что глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс и президент республики Керсти Кальюлайд указали на заинтересованность в ратификации договора с РФ о госгранице, однако радикально настроенные парламентарии, в том числе Пыллуаас, обвинили политиков в «трусости и сдаче позиций». Он также утверждал, что Эстонии не нужен пограничный договор с Россией, поскольку страна якобы оккупировала Печору и территорию за Нарвой.

В январе 2020 года Пыллуаас указал на то, что Тартуский мирный договор действителен и находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (сейчас — часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас находится в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории вернулись в состав РФ в 1944 году.