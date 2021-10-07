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В СФ сравнили ситуацию с НАТО с призывом выслать дипломатов РФ из США

07 октября 2021, 02:50  •  46 • Политика
Ничего неожиданного в решении НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации нет. Об этом в среду, 6 октября, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, напомнив также о призыве американских сенаторов выслать 300 дипломатов РФ из США.
«Ничего нового и неожиданного на самом деле здесь нет. <…> Нечто подобное происходит и в реальном командном пункте НАТО, то есть в Вашингтоне. Там сначала говорят о необходимости какого-то движения вперед по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, а потом тут же выдвигают идеи выслать безумное количество наших дипломатов, которого в принципе там и нет», — отметил сенатор.
По его словам, всё, что происходит в настоящее время, укладывается в общий вид своеобразного «западного сумасшедшего дома». Люди сами обрубают все возможные пути для того, чтобы преодолевать те кризисные явления, которые без России преодолеть невозможно, добавил Климов.
«Люди, которые сейчас сжигают всё вокруг, это просто временщики, которые не думают о своих странах, о своей собственной безопасности и о народах, которые живут в этих странах. Они создают проблемы не то что новым поколениям, а самим себе, причем очень быстро и надолго», — заключил политик.
Ранее в этот день в НАТО приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, число аккредитаций, доступных российским дипломатам при Североатлантическом альянсе, теперь составляет 10.
При этом накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений. Вместе с тем он отметил, что отношения НАТО и России сейчас находятся на низшей точке со времен холодной войны.
Также 5 октября американские сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать 300 дипломатов РФ в случае отказа Москвы расширить штат посольства Соединенных Штатов. В свою очередь, в российском МИДе отметили, что подобными призывами сенаторы добиваются закрытия американских дипучреждений в РФ. Также в ведомстве напомнили, что у подобных действий будут последствия.
Ранее, 4 октября, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассказал, что Столтенберг на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат Россия–НАТО. В свою очередь, Лавров предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, для того чтобы всё опять не свелось к безрезультатным разговорам.
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