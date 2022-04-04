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В СФ раскритиковали заявление Макрона о поддержке новых санкций против РФ

04 апреля 2022, 17:45  •  76 • Политика
Антироссийские санкции в конечном итоге наносят вред самим европейцам. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о новых рестрикциях в отношении РФ.
По его словам, истинный лидер должен прежде всего думать о благополучии граждан своей страны.
«Очевидно, что санкции в отношении России в итоге наносят вред самим европейцам, чьи доходы снижаются, уровень жизни падает, и это происходит в результате европейских же санкций — как во Франции, так и в других европейских странах. Поэтому призывы и действия руководства ряда государств Европы, выступающих за санкции, ведут к ухудшению социально-экономической ситуации прежде всего в самом Евросоюзе», — подчеркнул сенатор.
Ранее в этот день Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за событий в Буче. По его словам, обсуждение новых ограничений на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.
Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.
Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск, указал он.
Страны Запада расширили антироссийские санкции после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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