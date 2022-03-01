В СФ раскритиковали решение США выслать 12 российских дипломатов при ООН

Объявление 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата свидетельствует о том, что беспредел США продолжается. Об этом во вторник, 1 марта, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

«Продолжается беспредел американцев. Поскольку США являются принимающей страной, они вообще не имеют права на такие деяния, мы не совершили никаких преступлений. <…> Это (действия США — Ред.) мешает работе. Уже неоднократно и российские дипломаты ставили [вопрос о том], как может штаб-квартира такой организации находиться в стране, которая не обеспечивает ее нормальное функционирование», — сказал сенатор.

По словам российского политика, при создании ООН было ошибкой позволять размещение штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Как добавил Джабаров, она должна располагаться в более нейтральном государстве.

Основная штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в США, однако существуют также дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил о том, что США объявили 12 российских дипломатов при международной организации персонами нон грата на фоне проведения РФ специальной операции по защите Донбасса. Уточнялось, что они должны покинуть Соединенные Штаты до 7 марта.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал действия Соединенных Штатов враждебными и подчеркнул, что они не способствуют установлению стабильной международной обстановки.

Ранее в тот же день постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил высылку российских дипломатов из Евросоюза. Он напомнил, что в ряде стран ЕС подобная практика уже имела место.

28 февраля российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что для стабилизации ситуации на Украине необходимы денацификация и демилитаризация Украины, а также подтверждение Киевом нейтрального статуса и признание суверенитета России над Крымом.

24 февраля РФ начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Власти Украины обвинили РФ в ударе по своей военной инфраструктуре, на всей территории страны было введено военное положение. Также Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и отозвал из посольства своих дипломатов.

До этого, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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