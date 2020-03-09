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В СФ призвали не политизировать спор России и Белоруссии в энергетике

09 марта 2020, 01:35  •  38 • Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не преувеличивать и не политизировать разногласия России и Белоруссии в энергетической сфере. Об этом она заявила в воскресенье, 8 марта, в интервью телеканалу «Беларусь-1».
«Не надо преувеличивать значение этих разногласий [в энергетической сфере] и, главное, политизировать. Сегодня отношения между Россией и Беларусью носят стратегический характер», — приводит слова Матвиенко «Интерфакс».
Она подчеркнула, что страны находятся в процессе построения Союзного государства, и при таком многоплановом сотрудничестве периодически могут возникать проблемы и рабочие вопросы.
Тем не менее Матвиенко выразила уверенность, что сырьевой спор будет решен, поскольку главы государств намерены решать его «в спокойном, конструктивном рабочем ключе».
5 марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.
А президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск готов к интеграции, но без принуждения со стороны Москвы.
Накануне белорусский лидер провел специальное совещание, на котором объявил, что в будущем Минск будет покупать у России только 40–50% нефти. Остальное получит через Украину по нефтепроводу Одесса–Броды, а также через порты Прибалтики.
Минск и Москва не смогли договориться об условиях поставки нефти, поэтому с 3 января ее подача прекратилась для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

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