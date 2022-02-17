В СФ предупредили США об ответе на каждое русофобское высказывание

Западным политикам, которые продолжают «кормить» мировое медиапространство прогнозами о якобы предстоящем вторжении России на Украину, стоит помнить, что отныне ни одно русофобское заявление не останется без должного реагирования. Такое заявление 17 февраля сделала сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, 16 февраля 2022 года стало памятной датой новейшей истории как «день большого американского конфуза».

«Россия не оправдала надежд англосаксов, не подалась на провокации и не захотела вторгаться на Украину, а значит, предстать героем перед американским электоратом Джо Байден [президент США] так и не смог. Кем предстал Зеленский (Владимир. Президент Украины. — Ред.) тоже понятно», — отметила она.

Ковитиди сыронизировала, что теперь их обоих осталось только наградить Нобелевской премией мира и попросить сменить заезженную пластинку «российской угрозы», которая уже всем надоела.

Так сенатор прокомментировала «Известиям» реакцию посольства РФ в США на заявления пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса телеканалу CNN, которое содержало попытки американского чиновника уличить Москву в распространении дезинформации по ситуации вокруг Украины.

Как отметили в диппредставительстве 17 февраля, власти США продолжают заниматься «самогипнозом о неизбежности» якобы российского нападения на Украину, при этом «антироссийская истерия» не позволяет Вашингтону объективно оценивать ситуацию на российско-украинской границе.

В сообщении также указывается, что Прайс в прямом эфире телеканала почти «запустил обратный отсчет мнимому вторжению». Кроме того, в посольстве призвали американские власти перестать подпитывать «милитаристский угар» журналистов.

Накануне Прайс заявил, что Россия не только не предпринимает шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной, но и продолжает стягивать туда войска.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал западные страны, которые призвали проверить отвод Вооруженных сил России после окончания совместных с Белоруссией учений. Министр назвал такие высказывания отсутствием воспитания.

15 февраля британские таблоиды The Sun и Daily Mirror сообщили, что «вторжение» России на Украину запланировано на ночь среды. Утром 16 февраля журналисты издания The Sun отметили, что ночь, когда должна была якобы состояться атака России, прошла без происшествий, и отредактировали свою статью. Газета Daily Mirror в свою очередь опубликовала новый материал, в котором говорится о том, что «вторжение» России на Украину не состоялось. Кроме того, в среду служба эстонской внешней разведки перенесла дату «вторжения» РФ на Украину на конец февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что характер течения истерии западных СМИ о якобы вторжении РФ на Украину показывает, что до кульминации еще далеко. Представитель Кремля отметил, что «ремиссия наступит не сразу и России нужно набраться терпения».

Западные политики и представители СМИ в последнее время распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. При этом российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планов по вторжению в соседнюю страну.

Так, 12 февраля Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».