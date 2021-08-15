В СФ предупредили об угрозе для всех стран из-за нестабильности в Афганистане

Необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в Афганистане новой базы международного терроризма, так как нестабильность в этом государстве обернется угрозой для всех стран. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу», — написал Косачев в Facebook.

Политик подчеркнул, что нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур.

Ранее в этот день сообщалось, что делегация радикального движения «Талибан» (запрещено в России) начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле по вопросу передачи власти.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.