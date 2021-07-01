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В СФ предостерегли международных наблюдателей от вмешательства в выборы РФ

01 июля 2021, 17:40  •  98 • Политика
В Совете Федерации предостерегли международных наблюдателей от попыток вмешательства в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом говорится в опубликованном 1 июля заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета.
«Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс. Так, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна своим предвзятым отношением к российским выборам», — говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии СФ.
Из заявления следует, что сенаторы внимательно изучили доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ и утверждают, что «в документе под видом мнений «заинтересованных сторон» содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования».
«Судя по формулировкам, БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов. Это подтверждается и тем фактом, что большая часть НКО, с которыми встречалась Миссия, включены в реестр иноагентов», — подчеркнули в комиссии.
По ее данным, с началом избирательной кампании в Госдуму всё чаще фиксируются информационные атаки на электоральные процессы со стороны иностранных СМИ и иноагентов. Так, в ходе мониторинга было выявлено, что под видом наблюдения за выборами планируются попытки дискредитации голосования.
При этом выявленные случаи основываются на надуманных обвинениях и манипуляциях, которые исходят от структур, выдающих себя за наблюдателей, указали сенаторы.
«Показательный пример работы сети антироссийских структур — недавний доклад иноагента «Голос» об ограничении пассивного права в РФ. В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками», — рассказали в комиссии.
Также отмечается, что эти сведения были распространены в СМИ, которые финансируются правительствами иностранных государств.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
17 июня российский лидер подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента на 19 сентября. В этот же день Госдума VII созыва провела последнее пленарное заседание, где парламентарии подвели итоги свой работы. Фракции дали разную оценку своей работе, однако были едины в том, что вся она была на благо избирателей. Депутаты провели 427 пленарных заседаний и рассмотрели 4,48 тыс. законопроектов с 2016 года.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
Параллельно с выборами в ГД будут организованы региональные и муниципальные выборы.
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