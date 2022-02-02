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В СФ предложили отзывать гражданство за оборот суррогатного алкоголя

02 февраля 2022, 09:15  •  94 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил 2 февраля о планах сенаторов внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ», предусматривающие отзыв российского гражданства у ранее получивших его лиц и депортацию на родину за незаконное производство или оборот суррогатного алкоголя.
«Мы хотим добавить (в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. — Ред.) незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, лица, которые занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя в на территориях гаражей и промзон, в 75% случаев являются иностранными гражданами из стран ближнего зарубежья.
Рябухин добавил, что поправки будут внесены на рассмотрение в Госдуму, если будут одобрены МВД, поэтому он сделал соответствующий запрос министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
В прошлом году в разных регионах РФ прошли случаи массового отравления суррогатным алкоголем.
Так, 7 октября стало известно о смертельном отравлении алкоголем в Оренбургской области в Домбаровском районе. В результате инцидента 11 человек погибли и еще три пострадали. По сведениям медиков, в крови погибших был обнаружен метанол, при этом концентрация вещества в разы превысила смертельную для человека дозу.
15 октября стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления метиловым спиртом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
На следующий день были задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя. 20 октября сотрудники ФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их также подозревают в сбыте суррогатного алкоголя. Третьего подозреваемого задержали 21 октября. В этот день судья Чкаловского районного суда предъявил трем фигурантам дела обвинение и меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Массовое отравление происходило на протяжении нескольких дней. По последним данным, общее число погибших достигло 35.
Спустя месяц следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани 11 молодых людей метанолом. Пострадавшие 1999–2003 годов рождения были госпитализированы в состоянии разной тяжести.
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