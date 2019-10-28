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В СФ предложили лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети

28 октября 2019, 20:54  •  31 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. По его мнению, максимальное наказание за это преступление может составить 15 лет лишения свободы.
«Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет должна быть поддержана», — цитирует парламентария в понедельник, 28 октября, ТАСС. С учетом высокой общественной опасности подобных деяний ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за те же действия, совершенные без использования Сети.
Как напомнил сенатор, уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании ст. 230 УК РФ.
Катализатором подобных действий в интернете является анонимность, добавил Клишас. «Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в Сети», — подчеркнул парламентарий.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал поручение правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Необходимо ввести ответственность за склонение к употреблению наркотиков в Сети.
Органы исполнительной власти в субъектах страны должны обобщить результаты работы по профилактике потребления наркотиков, реабилитации наркоманов, отметил российский лидер.

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