В СФ предложили лишать свободы на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. По его мнению, максимальное наказание за это преступление может составить 15 лет лишения свободы.

«Безусловно, идея введения уголовной ответственности за склонение к употреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет должна быть поддержана», — цитирует парламентария в понедельник, 28 октября, ТАСС. С учетом высокой общественной опасности подобных деяний ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за те же действия, совершенные без использования Сети.

Как напомнил сенатор, уголовная ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает на основании ст. 230 УК РФ.

Катализатором подобных действий в интернете является анонимность, добавил Клишас. «Как неоднократно отмечалось, статистические данные говорят о непрекращающемся росте противоправных деяний, совершаемых в Сети», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин дал поручение правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Необходимо ввести ответственность за склонение к употреблению наркотиков в Сети.

Органы исполнительной власти в субъектах страны должны обобщить результаты работы по профилактике потребления наркотиков, реабилитации наркоманов, отметил российский лидер.