Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Что происходит в Изюме?
Главная / Политика

В СФ пообещали ответ на высылку дипломатов РФ из четырех стран Европы

29 марта 2022, 21:45  •  69 • Политика
Реакция РФ на высылку российских дипломатов из Нидерландов, Бельгии, Чехии и Ирландии будет как минимум зеркальной. Об этом во вторник, 29 марта, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Понятно, что реакция будет как минимум зеркальной. Они высылают, мы высылаем. Возможно, будут приняты какие-то другие меры. Это вообще определенная тенденция в дипломатических отношениях значительной части стран Европы», — подчеркнул он.
Помимо этого, сенатор не исключил, что в дальнейшем и другие европейские государства могут последовать данному тренду.
Ранее в этот день МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Нидерланды объявили о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов на фоне полученной информации от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что сотрудники посольства РФ «тайно осуществляют разведывательную деятельность». Власти Ирландии уведомили российского посла Юрия Филатова о высылке четырех сотрудников диппредставительства, так как их действия якобы не соответствуют международным нормам поведения дипломатов.
Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Москва ответит на высылку российских дипломатов.
Накануне 45 российских дипломатов покинули Польшу. По словам посла Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева, власти республики не смогли предъявить высланным дипломатам никаких конкретных претензий.
18 марта решение о высылке трех российских дипломатов приняла Эстония, объявив сотрудников посольства в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Такое же решение приняли Латвия и Литва. В пресс-службе посольства РФ в Таллине назвали нелепыми обвинения Эстонии в адрес российских дипломатов.
В тот же день МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


69
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
29 марта 2022, 06:00
Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солда...
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "...
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зв...
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
26 марта 2022, 17:20
Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"
26 марта 2022, 23:10
Захвачен командный пункт ВСУ под Киевом: множество старших офицеров взято в плен
26 марта 2022, 13:15
ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.