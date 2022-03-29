В СФ пообещали ответ на высылку дипломатов РФ из четырех стран Европы

Реакция РФ на высылку российских дипломатов из Нидерландов, Бельгии, Чехии и Ирландии будет как минимум зеркальной. Об этом во вторник, 29 марта, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Понятно, что реакция будет как минимум зеркальной. Они высылают, мы высылаем. Возможно, будут приняты какие-то другие меры. Это вообще определенная тенденция в дипломатических отношениях значительной части стран Европы», — подчеркнул он.

Помимо этого, сенатор не исключил, что в дальнейшем и другие европейские государства могут последовать данному тренду.

Ранее в этот день МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Нидерланды объявили о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов на фоне полученной информации от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что сотрудники посольства РФ «тайно осуществляют разведывательную деятельность». Власти Ирландии уведомили российского посла Юрия Филатова о высылке четырех сотрудников диппредставительства, так как их действия якобы не соответствуют международным нормам поведения дипломатов.

Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Москва ответит на высылку российских дипломатов.

Накануне 45 российских дипломатов покинули Польшу. По словам посла Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева, власти республики не смогли предъявить высланным дипломатам никаких конкретных претензий.

18 марта решение о высылке трех российских дипломатов приняла Эстония, объявив сотрудников посольства в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Такое же решение приняли Латвия и Литва. В пресс-службе посольства РФ в Таллине назвали нелепыми обвинения Эстонии в адрес российских дипломатов.

В тот же день МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом».