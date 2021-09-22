В СФ ответили пословицей на слова о «российском следе» в покушении на Шефира

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в среду, 22 сентября, пословицей о свахе и невестке прокомментировал «Известиям» заявление главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Давида Арахамия о возможном «российском следе» в покушении на советника президента Украины Сергея Шефира.

«Причем здесь Россия и то, что произошло с Шефиром? У них же знаете, что ни случится, у них же знаете есть пословица. По украинской пословице: «На Украине если сваху спросить, то во всем будет виновата невестка». Так и у них: что ни случается на Украине, то виновата в этом Россия», — заявил политик.

По его словам, нападение на Шефира является следствием политики президента Украины Владимира Зеленского. В стране в пользу ближайшего окружения украинского лидера начался передел собственности, причем самым неправовым, незаконным, преступным методом, заявил сенатор.

«На самом деле я скажу: они в своей политике вернули «бандитские 1990-е годы», у них начинается разборка подобными методами. Сейчас будут стрелять, взрывать и тому подобное», — уверен Цеков.

Ранее в этот же день неизвестные около 10:00 (совпадает с мск) обстреляли автомобиль Шефира под Киевом. Помощник президента не пострадал, ранен водитель. В автомобиль стреляли из леса из автоматического оружия по ходу движения машины.

Арахамия в свою очередь назвал свои версии причин покушения. По его мнению, это послание команде главы государства от олигархии, месть контрабандистов или «российский след».

В качестве первой версии он назвал «привет» от контрабандистов и криминальных авторитетов. Сразу за этим политик предположил, что злоумышленники действовали по приказу «страны, признанной на Украине агрессором». Версию с «российским следом» он допустил на фоне активной антироссийской риторики в стране. Также, по его словам, мотивом произошедшего могла стать «борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп».

Политик подчеркнул, что покушение в любом случае является предупреждением главе государства.

Арахамия также рассказал, что Шефир не замечал слежки за ним до покушения. Глава фракции допустил, что подозрительные действия могла бы заметить охрана, однако советник президента не имел телохранителей.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что покушение на члена команды не заставит Зеленского отказаться от выбранной им политики деолигархизации. Также Никифоров анонсировал публичную реакцию главы государства на произошедшее.