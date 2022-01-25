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В СФ ответили на заявление США о тяжелых последствиях санкций против России

25 января 2022, 21:00  •  140 • Политика
Санкции США в отношении России в случае «вторжения на Украину» отразятся не только на РФ, но и на самих Штатах. Об этом во вторник, 25 января, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Эти угрозы в конце концов приведут к тому, что доллар утратит свою роль в том числе и в качестве резервной валюты. Все эти угрозы направлены не только против России, они направлены и против США. Это всё обоюдоострое явление. Им уже надо прекращать говорить о санкциях. Мы предлагаем заключить определенные договоренности для снижения напряженности в мире. Вместо этого они нам постоянно угрожают», — подчеркнул сенатор.
Как отметил Цеков, Соединенные Штаты должны были понять, что Россию эти санкции не пугают в той степени, в которой рассчитывают в Вашингтоне, тех последствий, на которые полагаются в Белом доме, не будет.
Ранее в этот день в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.
Кроме того, в Белом доме предупредили о подготовке против России ограничений на поставки сложных технологий в дополнение к финансовым ограничениям.
В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.
24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.
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