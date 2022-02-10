В СФ оценили возможность получения юридически закрепленных гарантий от США и НАТО

Внешняя политика меняется очень быстро, условия могут сложиться так, что НАТО и США сами попытаются сесть за стол переговоров. Об этом в четверг, 10 февраля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя возможность получения Россией юридически закрепленных гарантий безопасности.

«Дело в том, что внешняя политика — это такая вещь, которая меняется очень быстро: <…> завтра могут сложиться условия так, что они сами попытаются сесть за стол переговоров. Политика — это искусство возможного, и поэтому я думаю, что наши дипломаты приложат все усилия, чтобы избежать конфронтации и оставить ситуацию в дипломатическом русле», — отметил он.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в своем поздравительном послании сотрудникам и ветеранам МИДа по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности для страны.

Глава государства подчеркнул, что обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряженной, что требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Соединенным Штатам конкретный перечень вопросов по гарантиям безопасности. По ее словам, Москва хочет получить предельно точный письменный ответ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Путин 1 февраля заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на ключевые требования.