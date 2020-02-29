В СФ оценили слова украинского военного о шансах России «взять» Одессу

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя командующего украинских ВМС вице-адмирала Андрея Тарасова о том, что у Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадки российских войск на берег.

По словам Ковитиди, всё то, что происходит на Украине в последнее время, можно назвать «театром абсурда».

«Сегодня она (Украина. — RT) является инструментом в большой геополитической игре… Именно поэтому она выполняет определённого рода функцию, выполняет свою роль. Подобного рода заявления никого не удивляют. Это всего лишь одно из звеньев той цепочки антироссийских высказываний, которые есть», — пояснила сенатор.

Она подчеркнула, что Россия не собирается ни на кого нападать.

«Украине не нужно надумывать что-либо. Они хотят отвлечь сегодня внимание украинцев от тех проблем, которые существуют у них... Украина должна заниматься вопросами своего государства и прежде всего интересами своего народа», — заключила парламентарий.

Ранее Тарасов, отвечая на вопрос о возможности «захвата» российскими десантниками Одессы, заявил, что у Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадки российских войск.

Он отметил, что Киеву необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.