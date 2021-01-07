В СФ оценили слова британского посла о недопустимости победы РФ в пандемии

Позиция британского посла, которая заявила о недопустимости усиления конкурентного преимущества России и Китая, вредит борьбе с пандемией. Об этом заявил «РИА Новости» российский сенатор Сергей Цеков в среду, 6 января.

По его словам, для всей британской и американской политической элиты характерно позволять себе заявления, «по своей абсурдности превышающие всё возможное».

«В сложившейся ситуации, когда всё мировое сообщество борется с таким злом, как коронавирус, все страны должны сплотиться, чтобы сообща победить его. Однако в данном случае посол предпочитает мериться преимуществами в конкуренции, хотя это только вредит борьбе с пандемией коронавируса», — сказал Цеков.

Он выразил мнение, что такие заявления свидетельствуют о крушении всего англосаксонского мироустройства, которое навязывалось миру в последние 70 лет.

Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила в интервью Bloomberg 31 декабря, что Москва и Пекин не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

По ее мнению, Лондон и Вашингтон должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии.

Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в сфере искусственного интеллекта, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

Пирс считает, что стратегическая конкуренция со стороны Китая и России является серьезным вызовом для западных стран.

В конце декабря глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не смог показать лидерство в борьбе с COVID-19, поскольку Россия первой создала вакцину от этого вируса. По его словам, пандемия показала отсутствие реальной солидарности внутри западных структур.