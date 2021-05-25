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В СФ оценили реакцию Климкина на отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

25 мая 2021, 03:35  •  108 • Политика
Газопровод «Северный поток – 2» — это полностью коммерческий проект, а киевские власти и раньше не скрывали свое негативное отношение к нему. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина об отказе США от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG.
«Свою негативную позицию в отношении «Северного потока – 2» киевские власти не скрывали и всячески ее толкали, где только можно и нельзя. Кто там бьет господина Климкина «под дых», пусть он сам разбирается, в его кулачные бои мы вникать не будем — это первое. А второе — весь проект «Северного потока» от начала и до конца — это коммерческий проект, это инициатива участников этого проекта, и задача — обеспечить предсказуемые, стабильные энергетические потоки, в частности газа, в Европу», — сказал он.
Долгов подчеркнул, что европейские государства, в том числе Германия, проявляют высокую заинтересованность в СП-2, а российская сторона выполняет свои обязательства в полной мере. Также сенатор указал на то, что попытки помешать реализации данной инициативы есть и будут, в том числе речь идет и о санкциях США.
По его словам, это абсолютно неправомерная позиция, поскольку неоднократно заявлялось, в том числе и с российской стороны, что «Северный поток» будет достроен. Также Долгов отметил, что целый ряд государств-членов ЕС поддерживает строительство СП-2, так как это, в первую очередь, их экономический и инфраструктурный интерес.
«Я считаю, что господин Климкин, если он делает такие заявления, просто недооценивает способность этих государств и их правительств оценивать свои собственные интересы», — добавил сенатор.
Кроме того, он подчеркнул, что любой подобный проект стоит оценивать с точки зрения экономической эффективности и целесообразности, указав на то, что выбор в пользу «Северного потока – 2» рядом стран делается именно потому, что это выгодно. При этом Долгов с сожалением добавил, что некоторые политические деятели, в частности, в Киеве пытаются оценивать ситуацию с точки зрения «политики и своего узкого эгоистического видения», хотя этот проект полностью «про экономику».
Ранее в этот день Климкин сравнил с «ударом под дых» со стороны США отказ от введения санкций против компании оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
Кроме того, он указал на то, что в случае завершения строительства трубопровода Украина потеряет транзитный статус и от нее уже не будет зависеть «наличие газа в домах граждан ЕС». По его словам, страна будет важна только для диверсификации снабжения и будет служить чем-то вроде резерва. При этом Климкин подчеркнул, что российская «угроза» никуда не делась.
20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в документе перечислены пять организаций и одно физическое лицо, против которых планируется ввести ограничительные меры.
Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.
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