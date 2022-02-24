В СФ оценили предложение Зеленского россиянам отказаться от вражды

Президент Украины Владимир Зеленский недостаточно квалифицирован для выполнения своих профессиональных обязанностей, уверена член Совета Федерации Федерального собрания России от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди.

Так сенатор в четверг, 24 февраля, прокомментировала «Известиям» обращение Зеленского к россиянам, в котором он на русском языке заявил, что различия между русскими и украинцами — «это не повод быть врагами». По его словам, Украина не представляет и не будет представлять угрозу для россиян.

На профессиональную неквалифицированность Зеленского указывает целый ряд предшествующих вышеуказанному обращению заявлений украинского президента, которые не поддаются никакой логике и вызывают сомнения в его политической и психоэмоциональной адекватности, подчеркнула Ковитиди.

«Поэтому необходимо относиться достаточно критично к любым его заявлениям», — указала она.

Основанная цель спецоперации России по защите Донбасса, по словам сенатора, это именно защита мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также россиян, проживающих на их территории.

«Потому что высшей ценностью, вы знаете, является жизнь человека. Вот для того чтобы защитить жизнь людей на этих территориях осуществляется та спецоперация, я бы назвала ее миротворческой, потому что Россия несет мир прежде всего и защиту людей, которые живут сегодня на данных территориях», — добавила Ковитиди.

По ее словам, до западных стран необходимо донести, что спецоперация по защите Донбасса осуществится Россией с санкции Совета Федерации в соответствии национальным законодательством РФ и согласуется с нормами международного права, в том числе с ч.7 ст.51 устава Организации объединенных наций (ООН), а также соответствует ратифицированным Федеральным собранием договорам о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

«Более того, сохраняя вот тот мир, о котором мы с вами говорим, Российская Федерация сегодня выступает государством действия, которого направлены на сохранение и укрепление европейской системы безопасности, поскольку то, что происходит после государственного переворота 2014 года на территории Украины, всё это становится уже опасным и для всей Европы», — заявила она.

В пример она привела недавнюю речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где он заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего ее отказ от ядерного оружия.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил «Известиям», что соответствующее решение является вынужденной необходимостью. По его словам, постоянная угроза российской безопасности, назревающая в соседнем государстве, не может оставаться без внимания.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция. Он также отметил, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.