В СФ оценили перспективы интеграции Украины и ЕС после совместного саммита

Интеграция с Евросоюзом — долгий и сложный процесс, Украине после саммита с ЕС ждать каких-то серьезных подвижек в этом вопросе не стоит. Об этом во вторник, 12 октября, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Он отметил, что киевским властям вряд ли следует всерьез полагаться на Запад, поскольку на сегодняшний день у ЕС слишком много внутренних проблем — в том числе и у тех государств, которые с 2014 года достаточно активно поддерживали политику Украины в вопросах евроинтеграции.

«Следует понимать, что интеграционные процессы с ЕС — это очень долгий и сложный процесс, который требует от Украины выполнения множества условий, в том числе тех, которые на сегодняшний день руководство Украины не готово выполнять», — подчеркнул сенатор.

По мнению Васильева, Европа заинтересована в увеличении поставок газа, а ситуация вокруг Украины — лишь разменная монета. Политическая конъюнктура уже давно не на украинской стороне, и чем ближе зима, тем больше всех волнует собственная энергетическая безопасность, добавил политик.

Как указал сенатор, саммит Украина – ЕС в итоге не принесет Киеву ни материального, ни морального удовлетворения.

«Киев, скорее всего, получит какую-то незначительную экономическую помощь от Запада, а также многочисленные заверения о желании интеграции, но пока внутри Украины продолжается военный конфликт, говорить о серьезных интеграционных процессах не стоит», — заключил он.

Ранее в этот день Украина и Евросоюз в ходе совместного саммита подписали соглашения об общем авиапространстве, о присоединении страны к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе «Креативная Европа» в 2021–2027 годах.

Указывалось, что в мероприятии приняли участие украинский лидер Владимир Зеленский, глава Евросовета Шарль Мишель, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украинский лидер после переговоров в рамках саммита отметил, что страна не обладает достаточным пониманием того, когда выйдет на финиш в процессе европейской интеграции. ЕС должен дать сигнал украинскому обществу, призвал он.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала ключевой целью полную интеграцию энергетического рынка Украины в рынок ЕС. Процесс включает в себя синхронизацию электросетей Украины и континентальной Европы. Важной целью также является достижение прозрачности энергетического рынка, указала Симсон.

8 октября Верховная рада Украины обратилась к Европейскому парламенту и парламентам стран — членов Евросоюза с заявлением, где обозначены приоритетные вопросы интеграции в ЕС. Также украинские парламентарии призвали к ужесточению санкций против России, в частности, попросив Евросоюз принять меры для запрета проекта «Северный поток – 2» как якобы несущего риски для энергетической безопасности Европы.

Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. Согласно ему, украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украина лишается льготных условий. При этом Украина отказалась от внеблокового статуса и закрепила в основном законе внешнеполитическими целями вступление в ЕС и НАТО.