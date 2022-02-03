В СФ оценили отказ США называть «вторжение» России на Украину неминуемым

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков в четверг, 3 февраля, прокомментировал «Известиям» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отказе США использовать слово «неминуемый» относительно якобы возможного вторжения России на территорию Украины.

По словам сенатора, в США почувствовали информационный фон вокруг этой ситуации, в том числе недовольство подобными голословными заявлениями уже внутри самих Штатов, а также услышали заявления российского руководства о невозможности войны между двумя братскими народами.

Кроме того, у американцев есть разведданные, подтверждающие, что Москва не собирается вторгаться в Украину. Именно по этим причинам, по мнению Цекова, в США начали отказываться от подобных формулировок.

«Потому что, ну если они не будут отказываться, они вообще глупо будут выглядеть там через месяц, через два, через три и так далее, когда они фактически чуть ли не упрашивали уже Россию, чтобы она напала на Украину. Ну такое впечатление создавалось. А не нападает Россия, и Украина, похоже, не поддается на провокации», — уверен он.

На Украине, отметил сенатор, уже поняли, что военные провокации в адрес России могу быть чреваты для нее, а спасать и воевать за нее на западе никто не намерен. В то же время Цеков подчеркнул, что у США нет последовательности в политике и они «шарахаются» из стороны в сторону. Поэтому, по его словам, сегодня они могут отказаться от своих слов, а завтра снова их повторять.

«Поживем до завтра до послезавтра — посмотрим. Ну конечно, мы будем, я уверен, прилагать большие очень усилия для обеспечения в целом безопасности на европейском континенте, международной безопасности. И, конечно, сделаем, уверен, что наше руководство сделает всё для того, чтобы вот эти предложения, которые мы внесли США и НАТО, чтобы они были приняты», — добавил сенатор.

Свое заявление Псаки сделала накануне на брифинге. Она отметила, что Штаты прекратили использовать слово «неминуемое» относительно якобы возможного вторжения России на территорию Украины, так как это выражение неверно передавало посыл Вашингтона. При этом она добавила, что употребляла формулировку всего раз и больше недели как не использует.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, комментируя заявление Псаки, иронично отметила, что хайли-лайкли (highly likely, от англ. «весьма вероятно». — Ред.), что на смену «лисам и курам» прилетели «кукушки». Таким образом официальный представитель МИДа напомнила и о другой странной фразе представителей США.

Так, Псаки и американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее в феврале сравнивали Россию с лисой, которая на крыше курятника, кричит об опасности от кур. В ответ первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов отметил, что сравнение Украины с курятником должно быть оскорбительно для Киева.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что традиционно Россию всегда сравнивали с медведем и при всем желании он на крышу курятника залезть не может, он слишком большой.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.