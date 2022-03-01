В СФ отреагировали на заявление Турции о закрытии проливов для военных кораблей

Решение властей Турции закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода всех военных кораблей не нанесет России существенного ущерба. Об этом во вторник, 1 марта, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Мы слышали давно, что они закроют проход кораблей. Наши корабли базируются на военно-морских базах Черноморского флота в достаточном количестве. Турция в этой ситуации пытается играть роль страны, которая в определенной степени является миротворцем. Тут надо понимать, что Турция — страна НАТО и находится под давлением альянса. Таким решением они не нанесут нам существенного ущерба», — сказал он.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о том, что Анкара предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика продолжает поддерживать тесный диалог как с Россией, так и с Украиной. Он отметил, что Анкара желает мира и стабильности во всех регионах, включая регион Черного моря.

По словам Эрдогана, Турция будет использовать данные конвенцией Монтрё полномочия в отношении движения кораблей в турецких проливах.

Глава государства также выразил уверенность в том, что страна сумеет благополучно преодолеть российско-украинский кризис. Он подчеркнул, что Турция не пойдет на компромисс перед какими-либо альянсами, но и не отвернется от России или Украины.

25 февраля Киев запросил у Анкары ограничение прохода военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы. Отмечалось, что Анкара сможет закрыть проливы для российских военных кораблей, однако это ограничение будет действовать и для Украины. В противном случае Турция принимает чью-либо сторону.

За день до этого Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Власти Украины обвинили РФ в ударе по своей военной инфраструктуре, на всей территории страны было введено военное положение. Также Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года украинские власти проводят операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть на Украине

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