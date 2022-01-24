В СФ отреагировали на возможность введения ЕС «невиданных санкций» против РФ

Россия привыкла к «санкционным страшилкам» и уже полагается на собственные силы. Об этом в понедельник, 24 января, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Дании Йеппе Кофода о том, что страны ЕС введут «невиданные ранее санкции» против РФ в случае «вторжения» на Украину.

Российский политик отметил, что лучше сконцентрировать внимание на то, что в Женеве 21 января состоялся важный раунд переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Карасина, Россия, главным образом, рассчитывает на то, что положения двух документов о гарантиях безопасности будут восприняты серьезно.

«Что касается санкционных страшилок, то мы уже к ним, к сожалению, привыкли и полагаемся в основном на свои собственные силы — это касается и экономики, и других вопросов. Мы рассчитываем, что наши предложения будут восприняты всерьез и не будут переведены в разряд очередных шумовых информационных эффектов, к которым мы уже тоже привыкли. Надеемся, что будет серьезный результат совместной работы с нашими американскими коллегами и коллегами из Евросоюза — там есть тоже серьезные», — подчеркнул сенатор.

Ранее в этот день министр иностранных дел Дании перед началом заседания глав МИД ЕС объявил о том, что страны Евросоюза готовы ввести против РФ «невиданные ранее санкции» в случае «вторжения» на Украину, передает агентство Reuters.

Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о том, что Евросоюз в настоящее время работает над пакетом санкций против России в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине. По его словам, наступает «новая эра конфронтации». Как добавил Шалленберг, в случае якобы возможного вторжения России на Украину он объявит об антироссийских санкциях со стороны ЕС, но хочет освободить от ограничений газовый сектор.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.