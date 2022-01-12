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В СФ отреагировали на требование Госдепа объяснить военные учения в России

12 января 2022, 15:25  •  102 • Политика
Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в среду, 12 января, прокомментировал «Известиям» требование США от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории.
Ранее в этот же день с подобным заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, деэскалация ситуации вокруг Украины в нынешней ситуации предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение российской стороной соответствующих маневров или их прекращение.
Джабаров назвал такие требования американцев политическим хамством и отметил, что США уже потеряли чувство меры в своих высказываниях. По его словам, такое поведение представителей Штатов говорит об их желании торпедировать любой процесс налаживания отношений с Россией и на подобные заявление не стоит отвечать.
«Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Что вы лезете к нам?» — добавил он.
11 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил дальнейшие совместные действия, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО–Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Так, Киев и Вашингтон подтвердили приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».
Накануне в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.
В Кремле заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что замглавы МИД России Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.
Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе — заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди основных предложений — гарантия нерасширения НАТО на восток.
В последнее время американские СМИ и политики заявляли о якобы подготовке Россией вторжения на Украину и сосредоточении российских войск на границе. Москва многократно опровергала домыслы о вероятном нападении. 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.
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